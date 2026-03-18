В Госдуме оценили рекомендации женщинам, не хотящим детей, о консультациях с психологом

Подобные меры не стоит воспринимать негативно

18 марта 2026, 21:02, ИА Амител

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что направление к психологу для женщин, не планирующих детей, носит исключительно рекомендательный характер и остается добровольным, пишет РИА Новости.

В методических рекомендациях, утвержденных Министерством здравоохранения РФ, указано, что пациенток 18–49 лет, которые в ходе репродуктивной диспансеризации сообщают об отсутствии планов на рождение ребенка, следует направлять на консультацию специалиста.

«Это рекомендация. А значит, если женщине поступит такое направление — она имеет право сама решать, идти или не идти к психологу. Здесь важно то, что государство предоставляет такую возможность», — пояснил Леонов.

По его словам, подобные меры не стоит воспринимать негативно.

«Вдруг женщина испытывает какие-то проблемы, поэтому не желает детей. А психолог мог бы помочь разобраться, не более того. Вряд ли люди станут возмущаться, если при выявлении у них ожирения государство даст направление на консультацию к эндокринологу. Никого этим не оскорбишь. Поэтому и в случае с психологом — это проявление заботы», — добавил парламентарий.

Ранее в России предложили создать именные сберегательные счета для новорожденных, на которые будет зачисляться 100 тысяч рублей из федерального бюджета.