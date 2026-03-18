В Госдуме оценили рекомендации женщинам, не хотящим детей, о консультациях с психологом
Подобные меры не стоит воспринимать негативно
18 марта 2026, 21:02, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что направление к психологу для женщин, не планирующих детей, носит исключительно рекомендательный характер и остается добровольным, пишет РИА Новости.
В методических рекомендациях, утвержденных Министерством здравоохранения РФ, указано, что пациенток 18–49 лет, которые в ходе репродуктивной диспансеризации сообщают об отсутствии планов на рождение ребенка, следует направлять на консультацию специалиста.
«Это рекомендация. А значит, если женщине поступит такое направление — она имеет право сама решать, идти или не идти к психологу. Здесь важно то, что государство предоставляет такую возможность», — пояснил Леонов.
По его словам, подобные меры не стоит воспринимать негативно.
«Вдруг женщина испытывает какие-то проблемы, поэтому не желает детей. А психолог мог бы помочь разобраться, не более того. Вряд ли люди станут возмущаться, если при выявлении у них ожирения государство даст направление на консультацию к эндокринологу. Никого этим не оскорбишь. Поэтому и в случае с психологом — это проявление заботы», — добавил парламентарий.
Ранее в России предложили создать именные сберегательные счета для новорожденных, на которые будет зачисляться 100 тысяч рублей из федерального бюджета.
06:16:30 19-03-2026
А размышляли, откуда берутся женщины нехотящие детей? Какие мы, такие и дети. Значит эти женщины на родителей похожи и перелом происходил раньше.
07:21:16 19-03-2026
Гость (06:16:30 19-03-2026) А размышляли, откуда берутся женщины нехотящие детей? Какие ... Какое государство, таковы и подданые.
07:20:07 19-03-2026
Психологи ФСБ помогут понять почем лихо.
08:33:28 19-03-2026
Сначала в психушки определите чайлдфридринц Голиковых, Мизулиных, Бутиных ...
08:56:30 19-03-2026
Дурдом на выезде. И почему тогда только женщин? Мужчины тоже могут не хотеть детей.
Эти идиоты действительно считают, что население не размножается в геометрической прогрессии потому что им "не хочется", а не потому что в реалиях современного мира в случае чего, вы откажитесь без крыши над головой и с ребёнком на руках.
09:14:58 19-03-2026
Гость (08:56:30 19-03-2026) Дурдом на выезде. И почему тогда только женщин? Мужчины тоже... Они не идиоты. Им вовсе не нужно, чтобы население размножалось. Вы не смотрите на декларируемые цели, смотрите на дела и на результат. И тогда вопросов не будет.
09:59:40 19-03-2026
Гость (08:56:30 19-03-2026) Дурдом на выезде. И почему тогда только женщин? Мужчины тоже... При таких алиментах дешевле контрацептивы
08:58:21 19-03-2026
Любят у нас наводить тень на плетень.Самое главное -условия жизни людей.Если они хорошие ,то и проблем не будет .А если она мыкается по съёмным углам и перспектив своего жилья не предвидится ,то о чём тут можно говорить?Все нынешние проблемы от безысходности жизни основной массы людей.
09:33:29 19-03-2026
Магомет Агабабович (08:58:21 19-03-2026) Любят у нас наводить тень на плетень.Самое главное -условия ... Все идет по плану, что не так
10:05:01 19-03-2026
Гость (09:33:29 19-03-2026) Все идет по плану, что не так... Хотелось бы знать ,что это за план такой?
11:47:02 19-03-2026
На каком основании они лезут в чужую жизнь? Своих жен и любовниц пусть туда отправляют. Ориентируют на многодетство.
14:17:46 19-03-2026
Такая забота, такая забота о семье. А то что Администрация уже больше десяти лет не выполняет решение суда и не обеспечила участки многодетных у Бельмесёво водой, светом, газом и дорогами - это как называется? Это называется наплевательское отношение к многодетным семьям и дискредитация многодетности! Лучший демотиватор заводить семью - не обеспечивать её положенными льготами!
17:14:16 19-03-2026
Гость (14:17:46 19-03-2026) Такая забота, такая забота о семье. А то что Администрация у... Вам сказали - ждите! К 3030 году все будет!