Ветслужба: ситуация с бешенством в Алтайском крае остается под контролем

18 марта 2026, 20:38, ИА Амител

В Алтайском крае отмечают устойчивое снижение числа очагов бешенства и считают текущую ситуацию контролируемой. Об этом сообщил начальник регионального управления ветеринарии Владимир Самодуров, подчеркнув, что принимаемые меры дают положительный эффект, пишет "Банкфакс".

По его словам, в 2025 году в регионе было зафиксировано 29 неблагополучных пунктов по бешенству — значительно меньше, чем в предыдущие годы, когда их число доходило до 80–100. При выявлении заболевания в населенных пунктах вводится карантин, ограничивается перемещение животных, проводится вакцинация, дезинфекция и наблюдение за контактировавшими особями.

«Работа государственной ветеринарной службы по профилактике и ликвидации случаев заболевания бешенством дает положительный результат», — отметил Владимир Самодуров.

Особое внимание уделяется профилактике. В прошлом году от бешенства привили более 472 тысяч животных, включая почти 87 тысяч домашних. Кроме того, для иммунизации диких животных было распространено свыше 230 тысяч доз вакцины. В 2026 году работа продолжается — уже вакцинировано более 72 тысяч животных.

В ветслужбе напоминают, что вакцинация остается основным способом защиты от заболевания и проводится бесплатно в государственных учреждениях. Одновременно в регионе ведется контроль численности диких хищников, которые играют важную роль в распространении инфекции.

Ранее в Алтайском крае зарегистрировали еще пять новых случаев бешенства. Согласно указам губернатора от 13 марта, в ряде населенных пунктов введен карантин.