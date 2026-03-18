Ветслужба: ситуация с бешенством в Алтайском крае остается под контролем

В регионе ведется контроль численности диких хищников, которые играют важную роль в распространении инфекции

18 марта 2026, 20:38, ИА Амител

Карантин / Бешенство / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае отмечают устойчивое снижение числа очагов бешенства и считают текущую ситуацию контролируемой. Об этом сообщил начальник регионального управления ветеринарии Владимир Самодуров, подчеркнув, что принимаемые меры дают положительный эффект, пишет "Банкфакс".

По его словам, в 2025 году в регионе было зафиксировано 29 неблагополучных пунктов по бешенству — значительно меньше, чем в предыдущие годы, когда их число доходило до 80–100. При выявлении заболевания в населенных пунктах вводится карантин, ограничивается перемещение животных, проводится вакцинация, дезинфекция и наблюдение за контактировавшими особями.

«Работа государственной ветеринарной службы по профилактике и ликвидации случаев заболевания бешенством дает положительный результат», — отметил Владимир Самодуров.

Особое внимание уделяется профилактике. В прошлом году от бешенства привили более 472 тысяч животных, включая почти 87 тысяч домашних. Кроме того, для иммунизации диких животных было распространено свыше 230 тысяч доз вакцины. В 2026 году работа продолжается — уже вакцинировано более 72 тысяч животных.

В ветслужбе напоминают, что вакцинация остается основным способом защиты от заболевания и проводится бесплатно в государственных учреждениях. Одновременно в регионе ведется контроль численности диких хищников, которые играют важную роль в распространении инфекции.

Ранее в Алтайском крае зарегистрировали еще пять новых случаев бешенства. Согласно указам губернатора от 13 марта, в ряде населенных пунктов введен карантин.

Комментарии 6

Гость

23:52:51 18-03-2026

Тем временем Правительство РФ выделило 200 миллионов рублей на оперативное возмещение ущерба пострадавшим от пастереллеза домохозяйствам в Новосибирской области, сообщил Минсельхоз.

Гость

08:03:33 19-03-2026

Под контролем сибагро или патрушева мл.?

Гость

10:00:23 19-03-2026

Когда будет не под контролем поздно будет(

Гость

10:05:48 19-03-2026

А точно-точно под контролем? Сколько там у нас уже с начала года карантинов? Уже под 30? То есть за три месяца как за весь прошый год, получается. Однако.

гость

10:15:20 19-03-2026

Контролеры! Когда будете решать вопрос по бродячим собакам в сельской местности? Тоже переносчики бешенства.

гость

11:48:22 19-03-2026

Контролировать это значит считать случаи и получать за это деньги?

