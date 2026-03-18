Барнаульца осудили за установку маячка на машину сожителя бывшей жены
Устройство позволяло отслеживать местоположение автомобиля, а также использовать функции прослушивания
18 марта 2026, 19:34, ИА Амител
В Барнауле местного жителя признали виновным в незаконной слежке за автомобилем сожителя своей бывшей жены. Как сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, мужчина установил на машину соперника GPS-маяк.
В ходе разбирательства установлено, что устройство позволяло отслеживать местоположение автомобиля, а также использовать функции прослушивания. Суд пришел к выводу, что такие действия нарушают право на неприкосновенность частной жизни и личной тайны, гарантированное Конституцией РФ. Действия фигуранта квалифицировали по ч. 1 ст. 137 УК РФ.
«Сам обвиняемый вину не признал. При этом он подтвердил факт установки трекера, заявив, что не использовал его для прослушивания, а сведения о передвижении автомобиля не относятся к личной тайне», — отметили в ведомстве.
Мировой судья судебного участка № 3 Индустриального района признал мужчину виновным и назначил ему 120 часов обязательных работ. Осужденный попытался обжаловать решение, однако суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений.
Ранее "Парламентская газета" сообщала, что в России обсуждается введение уголовной и административной ответственности за сталкинг. Преследование может повлечь за собой наказание вплоть до ареста на срок до 15 суток. В числе примеров навязчивого преследования указаны слежка, нежелательные контакты, отправка подарков и использование персональных данных жертвы для оформления заказов.
08:36:03 19-03-2026
Хлопцу и так подержаная кашолка, не первой свежести отошла.
Зачем его ещё маячить ???
09:46:34 19-03-2026
Для кого ты бережешь свой цветочек?
10:15:14 19-03-2026
Гость (09:46:34 19-03-2026) Для кого ты бережешь свой цветочек?... А ну брысь отсюда со своими нетрадиционными ценностями!!! Здесь всё скрепно и духовно!!