В пригороде Барнаула 19 марта временно отключат воду более чем в 600 домах

На время ремонта воду перекроют в границах нескольких улиц

18 марта 2026, 21:33, ИА Амител

Водопровод / Нет воды / Авария / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Барнауле 19 марта в микрорайоне Спутник проведут плановые работы на сетях водоснабжения. Из-за ремонта без холодной воды временно останутся 643 частных дома, сообщили в "Росводоканале Барнаул".

Работы запланированы с 10:00 до 19:00. Специалисты заменят три задвижки диаметром 150 мм, две — 50 мм, а также регулятор давления диаметром 100 мм.

На время ремонта подача воды будет ограничена в границах улиц Мятная, Вишневая, Имбирная, Смородиновая и Лимонная.

Отключение затронет следующие адреса:

Лимонная, 2–74, 3–73;

Имбирная, 2–74, 1–75;

Мятная, 2–76, 1–75;

Анисовая, 2–76, 1–83;

Айвовая, 2–84, 1–75;

Вязовая, 2–50, 1–49;

Апельсиновая, 2–50, 1–49;

Ирисовая, 2–50, 1–41;

Чайный, 2–4, 1–11;

Колосковая, 2–48, 1–39;

Травяной, 2–12, 1;

Летний, 2–24, 3–21;

Пасленовый, 4–12, 3–7.

В ресурсоснабжающей организации извинились за неудобства и напомнили, что уточнить информацию можно по телефонам 500-101 и 202-200.