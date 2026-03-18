В пригороде Барнаула 19 марта временно отключат воду более чем в 600 домах

На время ремонта воду перекроют в границах нескольких улиц

18 марта 2026, 21:33, ИА Амител

Водопровод / Нет воды / Авария / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
В Барнауле 19 марта в микрорайоне Спутник проведут плановые работы на сетях водоснабжения. Из-за ремонта без холодной воды временно останутся 643 частных дома, сообщили в "Росводоканале Барнаул".

Работы запланированы с 10:00 до 19:00. Специалисты заменят три задвижки диаметром 150 мм, две — 50 мм, а также регулятор давления диаметром 100 мм.

На время ремонта подача воды будет ограничена в границах улиц Мятная, Вишневая, Имбирная, Смородиновая и Лимонная.

Отключение затронет следующие адреса:

  • Лимонная, 2–74, 3–73;
  • Имбирная, 2–74, 1–75;
  • Мятная, 2–76, 1–75;
  • Анисовая, 2–76, 1–83;
  • Айвовая, 2–84, 1–75;
  • Вязовая, 2–50, 1–49;
  • Апельсиновая, 2–50, 1–49;
  • Ирисовая, 2–50, 1–41;
  • Чайный, 2–4, 1–11;
  • Колосковая, 2–48, 1–39;
  • Травяной, 2–12, 1;
  • Летний, 2–24, 3–21;
  • Пасленовый, 4–12, 3–7.

В ресурсоснабжающей организации извинились за неудобства и напомнили, что уточнить информацию можно по телефонам 500-101 и 202-200.

Комментарии 4

Гость

02:31:10 19-03-2026

Какая ужасная ИИлюстрация

Гость

09:17:14 19-03-2026

Гость (02:31:10 19-03-2026) Какая ужасная ИИлюстрация... Знак огонь, у экскаватора два ковша, мужики держат, обрезанную по вдоль, трубу верхним хватом. Просто огонь правдоподобности!!))

qwerty

10:33:00 19-03-2026

Гость (09:17:14 19-03-2026) Знак огонь, у экскаватора два ковша, мужики держат, обрезанн... Зато весело ))
Почти как с той картинкой с радиозавода, когда прелЭстная девушка держит работающий паяльник почти за край жала )))

гость

11:44:34 19-03-2026

Так эта картинка уже была. Теперь в каждый ремонт пихать будут этот дурдом?

