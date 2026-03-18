В пригороде Барнаула 19 марта временно отключат воду более чем в 600 домах
На время ремонта воду перекроют в границах нескольких улиц
18 марта 2026, 21:33, ИА Амител
В Барнауле 19 марта в микрорайоне Спутник проведут плановые работы на сетях водоснабжения. Из-за ремонта без холодной воды временно останутся 643 частных дома, сообщили в "Росводоканале Барнаул".
Работы запланированы с 10:00 до 19:00. Специалисты заменят три задвижки диаметром 150 мм, две — 50 мм, а также регулятор давления диаметром 100 мм.
На время ремонта подача воды будет ограничена в границах улиц Мятная, Вишневая, Имбирная, Смородиновая и Лимонная.
Отключение затронет следующие адреса:
- Лимонная, 2–74, 3–73;
- Имбирная, 2–74, 1–75;
- Мятная, 2–76, 1–75;
- Анисовая, 2–76, 1–83;
- Айвовая, 2–84, 1–75;
- Вязовая, 2–50, 1–49;
- Апельсиновая, 2–50, 1–49;
- Ирисовая, 2–50, 1–41;
- Чайный, 2–4, 1–11;
- Колосковая, 2–48, 1–39;
- Травяной, 2–12, 1;
- Летний, 2–24, 3–21;
- Пасленовый, 4–12, 3–7.
В ресурсоснабжающей организации извинились за неудобства и напомнили, что уточнить информацию можно по телефонам 500-101 и 202-200.
02:31:10 19-03-2026
Какая ужасная ИИлюстрация
09:17:14 19-03-2026
Гость (02:31:10 19-03-2026) Какая ужасная ИИлюстрация... Знак огонь, у экскаватора два ковша, мужики держат, обрезанную по вдоль, трубу верхним хватом. Просто огонь правдоподобности!!))
10:33:00 19-03-2026
Гость (09:17:14 19-03-2026) Знак огонь, у экскаватора два ковша, мужики держат, обрезанн... Зато весело ))
Почти как с той картинкой с радиозавода, когда прелЭстная девушка держит работающий паяльник почти за край жала )))
11:44:34 19-03-2026
Так эта картинка уже была. Теперь в каждый ремонт пихать будут этот дурдом?