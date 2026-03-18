Товарный знак культовой американской рок-группы Linkin Park зарегистрировали в России

18 марта 2026, 22:09, ИА Амител

Рок-группа Linkin Park / Фото: соцсети

Культовая рок-группа Linkin Park зарегистрировала в России товарный знак своего логотипа. Соответствующее решение принял Роспатент, следует из данных ведомства, пишет РИА Новости.

Заявка на регистрацию была подана в апреле 2025 года от имени "Линкин Парк", а в марте 2026-го по ней вынесли положительное решение.

Согласно документам, под этим товарным знаком группа планирует выпускать и реализовывать в России музыкальные записи, кассеты с концертами и выступлениями, а также продукцию вроде одежды, головных уборов и солнцезащитных очков. Кроме того, предусмотрено оказание развлекательных услуг.

Linkin Park известна по таким хитам, как In the End и Numb, а также благодаря вокалу Честера Беннингтона и Майка Шиноды.