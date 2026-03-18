Выплату за рождение третьего ребенка увеличат в два раза в ЯНАО

Размер меры поддержки вырастет до одного миллиона рублей

18 марта 2026, 20:05, ИА Амител

Губернатор Дмитрий Артюхов объявил о двукратном увеличении регионального материнского капитала за третьего ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе. Соответствующее заявление он сделал 18 марта во время ежегодного доклада о положении дел в регионе.

По словам губернатора, размер выплаты вырастет до одного миллиона рублей.

«Большая семья начинается с третьего ребенка, и это нужно всячески поддерживать. Мы приняли решение увеличить региональный маткапитал вдвое — до одного миллиона рублей», — подчеркнул Артюхов.

Он уточнил, что на повышенную выплату смогут рассчитывать семьи, в которых третий ребенок родится начиная с 1 января 2026 года. При этом за второго ребенка в округе по-прежнему предусмотрена региональная поддержка в размере 150 тысяч рублей.

Ранее депутат предложил увеличивать маткапитал с каждым новым ребенком.