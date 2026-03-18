Выплату за рождение третьего ребенка увеличат в два раза в ЯНАО
Размер меры поддержки вырастет до одного миллиона рублей
18 марта 2026, 20:05, ИА Амител
Губернатор Дмитрий Артюхов объявил о двукратном увеличении регионального материнского капитала за третьего ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе. Соответствующее заявление он сделал 18 марта во время ежегодного доклада о положении дел в регионе.
По словам губернатора, размер выплаты вырастет до одного миллиона рублей.
«Большая семья начинается с третьего ребенка, и это нужно всячески поддерживать. Мы приняли решение увеличить региональный маткапитал вдвое — до одного миллиона рублей», — подчеркнул Артюхов.
Он уточнил, что на повышенную выплату смогут рассчитывать семьи, в которых третий ребенок родится начиная с 1 января 2026 года. При этом за второго ребенка в округе по-прежнему предусмотрена региональная поддержка в размере 150 тысяч рублей.
21:58:38 18-03-2026
И что из этого следует? Ездить из региона в регион, где региональный маткапитал и пособие больше и рожать там? Догадайтесь кто ездит! Федерация одна и маткапитал и пособие должны быть федеральным и одинаковыми по всей стране. Так будет справедливо и честно.
08:58:53 19-03-2026
Вот поэтому в школах и нужна социология, тогда люди бы знали значение слова "федерация"
09:37:21 19-03-2026
Все равно не работают, дома сидят.