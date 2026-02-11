Дорогу к известным соленым озерам на Алтае приведут в порядок за 368 миллионов рублей

Речь идет об участке трассы Романово — Завьялово

11 февраля 2026, 06:15, ИА Амител

Новая дорога / Фото: создано в нейросети

Участок автомобильной дороги Романово — Завьялово — Баево — Камень-на-Оби планируют отремонтировать в Алтайском крае в 2026 году. Речь идет об отрезке трассы с 17-го по 21-й километр рядом с селом Гилев-Лог в Романовском районе, следует из данных на сайте госзакупок.

На реконструкцию четырех километров дороги из краевого бюджета направят 368 миллионов рублей. Также потенциальный подрядчик на эти средства разработает проектно-сметную документацию, построит новую ливневую канализацию, оборудует остановки для общественного транспорта и проведет освещение вдоль дороги через село Гилев-Лог.

Трассу Романово — Завьялово капитально не ремонтировали уже много лет. Она является туристической и ведет к знаменитым соленым озерам в Завьялово, а также популярному месту отдыха местных жителей — озеру Кривому.

Власти Алтайского края уже много лет занимаются ремонтом и реконструкцией дорог к туристическим объектам. В 2025 году в регионе в нормативное состояние привели около 150 километров дорог, ведущих к местным достопримечательностям. На обновление дорожного полотна направили более пяти миллиардов рублей. Финансовую поддержку регион получил благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Одним из ключевых объектов стал новый обход села Целинного протяженностью 4,6 километра, который позволил вывести транзитный транспорт за пределы населенного пункта. В Панкрушихинском районе на автодороге Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан построили путепровод длиной 1,6 километра. Стоимость этого проекта составила 750 миллионов рублей.