НОВОСТИТранспорт

Дорогу к известным соленым озерам на Алтае приведут в порядок за 368 миллионов рублей

Речь идет об участке трассы Романово — Завьялово

11 февраля 2026, 06:15, ИА Амител

Новая дорога / Фото: создано в нейросети
Новая дорога / Фото: создано в нейросети

Участок автомобильной дороги Романово — Завьялово — Баево — Камень-на-Оби планируют отремонтировать в Алтайском крае в 2026 году. Речь идет об отрезке трассы с 17-го по 21-й километр рядом с селом Гилев-Лог в Романовском районе, следует из данных на сайте госзакупок.

На реконструкцию четырех километров дороги из краевого бюджета направят 368 миллионов рублей. Также потенциальный подрядчик на эти средства разработает проектно-сметную документацию, построит новую ливневую канализацию, оборудует остановки для общественного транспорта и проведет освещение вдоль дороги через село Гилев-Лог.

Трассу Романово — Завьялово капитально не ремонтировали уже много лет. Она является туристической и ведет к знаменитым соленым озерам в Завьялово, а также популярному месту отдыха местных жителей — озеру Кривому.

Власти Алтайского края уже много лет занимаются ремонтом и реконструкцией дорог к туристическим объектам. В 2025 году в регионе в нормативное состояние привели около 150 километров дорог, ведущих к местным достопримечательностям. На обновление дорожного полотна направили более пяти миллиардов рублей. Финансовую поддержку регион получил благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Одним из ключевых объектов стал новый обход села Целинного протяженностью 4,6 километра, который позволил вывести транзитный транспорт за пределы населенного пункта. В Панкрушихинском районе на автодороге Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан построили путепровод длиной 1,6 километра. Стоимость этого проекта составила 750 миллионов рублей.

Туризм Дороги

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

06:56:21 11-02-2026

И, прощайте, озера! Здравствуй, свалка!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:42:30 11-02-2026

Гость (06:56:21 11-02-2026) И, прощайте, озера! Здравствуй, свалка!... Да и правильно, жили без дорог и еще поживем. И вообще, цивилизация - зло. Особенно лампочки ильича.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бгг

07:32:35 11-02-2026

в РА 1 км 1 млрд, а тут всего меньше 100 лямов

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:05:21 11-02-2026

так до этого попадающего под ремонт участка есть непроезжаемый участок от Мамонтово до Романово, так что озера под защитой убитой трассы

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:41 11-02-2026

Стесняюсь спросить а кто проверит качество дорог .

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:32:15 11-02-2026

4 км всего-то... а не прям дорога к соленым озерам

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:32:41 11-02-2026

4 километра за 368 лямов? причем не построить с нуля, а отремонтировать.... там платину что ли в асфальт подмешивать будут?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:39:23 11-02-2026

Речь идет об отрезке трассы с 17-го по 21-й километр рядом с селом Гилев-Лог в Романовском районе, следует из данных на сайте госзакупок
На реконструкцию четырех километров дороги из краевого бюджета направят 368 миллионов рублей.
Это теперь в смету сразу закладывают покупку домиков и яхт для воров?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:26:49 11-02-2026

>Это теперь в смету сразу закладывают покупку домиков и яхт для воров?
Нет. это идет по отдельному КБК

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1878 year

16:00:30 11-02-2026

20 лет назад в Чемальском районе было отлично видно Млечный путь (по ночам естественно) и наиболее сознательные жители с. Аскат обоснованно беспокоились когда у них несколько лет назад провели уличное освещение. И мне кажется что звёздное небо над головой важнее традиционных ценностей потому что эти ценности (асфальт, электричество,супермаркеты, бюрократия, лицемерие,равнодушие...) - вещь преходящая, а звезды- они вечны и очень может быть что в прагматичном и циничном совке романтиков было на порядок больше чем сейчас.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров