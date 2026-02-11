Дорогу к известным соленым озерам на Алтае приведут в порядок за 368 миллионов рублей
Речь идет об участке трассы Романово — Завьялово
11 февраля 2026, 06:15, ИА Амител
Участок автомобильной дороги Романово — Завьялово — Баево — Камень-на-Оби планируют отремонтировать в Алтайском крае в 2026 году. Речь идет об отрезке трассы с 17-го по 21-й километр рядом с селом Гилев-Лог в Романовском районе, следует из данных на сайте госзакупок.
На реконструкцию четырех километров дороги из краевого бюджета направят 368 миллионов рублей. Также потенциальный подрядчик на эти средства разработает проектно-сметную документацию, построит новую ливневую канализацию, оборудует остановки для общественного транспорта и проведет освещение вдоль дороги через село Гилев-Лог.
Трассу Романово — Завьялово капитально не ремонтировали уже много лет. Она является туристической и ведет к знаменитым соленым озерам в Завьялово, а также популярному месту отдыха местных жителей — озеру Кривому.
Власти Алтайского края уже много лет занимаются ремонтом и реконструкцией дорог к туристическим объектам. В 2025 году в регионе в нормативное состояние привели около 150 километров дорог, ведущих к местным достопримечательностям. На обновление дорожного полотна направили более пяти миллиардов рублей. Финансовую поддержку регион получил благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
Одним из ключевых объектов стал новый обход села Целинного протяженностью 4,6 километра, который позволил вывести транзитный транспорт за пределы населенного пункта. В Панкрушихинском районе на автодороге Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан построили путепровод длиной 1,6 километра. Стоимость этого проекта составила 750 миллионов рублей.
И, прощайте, озера! Здравствуй, свалка!
Гость (06:56:21 11-02-2026) И, прощайте, озера! Здравствуй, свалка!... Да и правильно, жили без дорог и еще поживем. И вообще, цивилизация - зло. Особенно лампочки ильича.
в РА 1 км 1 млрд, а тут всего меньше 100 лямов
так до этого попадающего под ремонт участка есть непроезжаемый участок от Мамонтово до Романово, так что озера под защитой убитой трассы
Стесняюсь спросить а кто проверит качество дорог .
4 км всего-то... а не прям дорога к соленым озерам
4 километра за 368 лямов? причем не построить с нуля, а отремонтировать.... там платину что ли в асфальт подмешивать будут?
Это теперь в смету сразу закладывают покупку домиков и яхт для воров?
>Это теперь в смету сразу закладывают покупку домиков и яхт для воров?
Нет. это идет по отдельному КБК
20 лет назад в Чемальском районе было отлично видно Млечный путь (по ночам естественно) и наиболее сознательные жители с. Аскат обоснованно беспокоились когда у них несколько лет назад провели уличное освещение. И мне кажется что звёздное небо над головой важнее традиционных ценностей потому что эти ценности (асфальт, электричество,супермаркеты, бюрократия, лицемерие,равнодушие...) - вещь преходящая, а звезды- они вечны и очень может быть что в прагматичном и циничном совке романтиков было на порядок больше чем сейчас.