«Испытала ужас». Звезда Comedy Woman Елена Борщёва чуть не потеряла сознание в горах Алтая

После первого испытания у актрисы сильно кружилась голова, потому что её подвесили вверх тормашками

15 ноября 2022, 12:21

Актриса и экс-участница Comedy Woman Елена Борщёва рассказала «Комсомольской правде», как боролась со своими фобиями на съёмках «Фактора страха».

Напомним, премьера шоу состоится в новом сезоне СТС, всего выйдет восемь выпусков, в каждом из которых участников ждут различные препятствия — ни одно из 24 заданий не повторяется. Съёмки проходят в Республике Алтай.

Елена, которая ранее уже снималась в экстремальных шоу «Полный блэкаут» и «Форт Боярд», отметила, что в «Факторе страха» у неё «была и паника, и ужас».

«После первого испытания сильно кружилась голова, потому что меня подвесили вверх тормашками. К счастью, обошлось без потери сознания. В целом я регулярно тренируюсь, но одно дело — держать форму, и совсем другое — бегать, прыгать и делать всё это на скорость. Так что сейчас, надо признать, я не в самой лучшей своей форме. Кроме того, недавно были проблемы со спиной. Ехала с мыслью о том, что надо себя беречь», — отметила актриса.

Елена подчеркнула, что зритель наверняка будет сидеть на диване и всех критиковать, потому что ему всё будет казаться простым и лёгким. Однако участники шоу испытывали много переживаний, например, по поводу креплений и страховок.

Ранее актёр, режиссёр и ведущий нового сезона шоу «Фактор страха» Алексей Чадов рассказал, как российские звёзды боролись со своими фобиями.

На Алтае стартовали съёмки телешоу «Фактор страха»

На Алтае стартовали съёмки телешоу «Фактор страха»

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