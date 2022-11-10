Актёр, режиссёр и ведущий нового сезона шоу «Фактор страха» Алексей Чадов рассказал «Комсомольской правде», как российские звёзды боролись со своими фобиями.

Напомним, премьера шоу состоится в новом сезоне СТС, всего выйдет восемь выпусков, в каждом из которых участников ждут различные препятствия — ни одно из 24 заданий не повторяется. Съёмки проходят в Республике Алтай.

«Этот сезон действительно захватывающий, зрителям повезло. Я хоть и проживаю его на площадке, но буду смотреть каждую передачу. Тем более что снимаем на уникальной земле: Алтай — это место космического масштаба, энергетика невероятная. И в кадре всё это передаётся», — подчеркнул Чадов.

Он отметил, что пока сняли всего три выпуска из восьми. При этом съёмки во многом зависят от погоды, и пару раз испытания пришлось переносить из-за сильного ветра до 40 м/с.

«Приезжаем на площадку, а нашу конструкцию на высоте носит в разные стороны: в таких условиях, конечно, съёмки невозможны», — пояснил актёр.

Фото: Алексей Чадов / t.me/s/alexchadoff

Из всех участников шоу Чадова больше всего поразили женщины, которые, казалось бы, «совершенно не приспособлены к этому крутому сезону, а выступают порой лучше мужчин». Со съёмочной площадки пока что никто не сбежал.

Ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин выразил уверенность, что «участники проекта проникнутся неповторимым духом Алтая и поделятся своими впечатлениями, а зрители получат настоящее удовольствие от уникальной красоты Горного Алтая».