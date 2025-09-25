Движение по Чуйскому тракту в Алтайском крае ограничат 25 и 26 сентября

В Госавтоинспекции отметили, что маршрут и время проведения мероприятий могут быть скорректированы

25 сентября 2025, 20:00, ИА Амител

Дорожный знак "Проезд запрещен" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае 25 и 26 сентября будут введены временные ограничения движения на участках федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт". Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

График ограничений:

25 сентября с 23:40 до 02:40 – перекрытие участка от Бобровки до Баюновских Ключей;

26 сентября с 13:30 до 15:30 – ограничение движения от Косихи до села Украинского.

В Госавтоинспекции отметили, что маршрут и время проведения мероприятий могут быть скорректированы. Участников дорожного движения просят заранее планировать пути объезда и соблюдать требования временных дорожных знаков.