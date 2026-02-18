Сдержанный оптимизм. Ждет ли рынок жилья Барнаула ажиотаж после снижения ключевой ставки
Ипотека может вернуться к "адекватным" значениям к концу года
18 февраля 2026, 07:15, ИА Амител
Ипотека в России может "подешеветь" вслед за снижением ключевой ставки: 13 февраля Центробанк "опустил" ее с 16 до 15,5%. Эксперты считают, что это важный позитивный сигнал для рынка, однако глобального влияния на сегмент недвижимости он не окажет. Впрочем, если регулятор и дальше будет придерживаться курса на смягчение денежно-кредитной политики, к концу года ключевая ставка может достигнуть 10–12%, и тогда спрос на жилье вырастет.
Главное — курс
Снижение "ключа" до 15,5% стало шестым подряд (вопреки прогнозам большинства федеральных экспертов). Тренд был задан в июне 2025-го, когда ЦБ опустил ключевую ставку с 21 до 20% годовых.
Регулятор заявил: экономика возвращается к сбалансированному росту, а январская инфляция — разовый всплеск, вызванный повышением НДС до 22% и отменой налоговых льгот. Именно поэтому ЦБ решил сохранить заданный курс.
Изменение ключевой ставки скажется на всех банковских продуктах: вкладах и депозитах, потребительских и ипотечных кредитах. Последние могут даже подешеветь на 0,5–1%. Правда, это не глобальные цифры для рынка, и резкого "ипотечного" подъема ждать не стоит. Но риелторы позитивно оценивают изменения и считают, что к концу года жилищные кредиты станут доступнее.
«Мы, конечно, рады постепенному снижению ключевой ставки. Надеемся, что к концу года при таком темпе показатель может прийти к 12%, и, соответственно, базовая ипотека (вне государственных программ поддержки. — Прим. ред.) будет работать более активно. Если это произойдет, рынок недвижимости станет более активным, а покупатели будут рассматривать не только "однушки" и недорогие квартиры, но и более дорогой сегмент», — отмечает президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.
"Стандартный сценарий"
Снижение ключевой ставки — "первая ласточка" и позитивный сигнал для рынка, также уверена депутат АКЗС Ксения Белоусова. Однако она подчеркивает: пока "эйфории" ждать не приходится.
«Продажи по-прежнему тянут льготные программы (семейная ипотека и пр.) и гибкие рассрочки от застройщиков. "Вторичка" оживет первой. Это логично: вторичный рынок всегда более чутко реагирует на изменение рыночной ставки. Здесь мы, скорее всего, увидим небольшой всплеск активности, в основном за счет тех, кто продает квартиру, чтобы купить другую (обменные сделки). Инвесторы начнут присматриваться: доходность по вкладам и накопительным счетам станет чуть ниже, но все равно пока остается привлекательным инструментом для сохранения капитала. Однако теперь часть внимания может перетечь и в недвижимость», — написала она в своем телеграм-канале.
В целом, отмечает Марина Ракина, рынок недвижимости Барнаула сейчас "живой" и в меру активный. Наибольшим спросом как на вторичном, так и на первичном рынке пользуются бюджетные предложения:
«Мы понимаем, если продаются однокомнатные квартиры, соответственно, люди берут какую-то небольшую сумму кредита и покупают двухкомнатные. Это стандартный сценарий по оживлению рынка недвижимости в Барнауле и Алтайском крае».
07:40:52 18-02-2026
депутат АКЗС Ксения Белоусова.-
Инвесторы начнут присматриваться: доходность по вкладам и накопительным счетам станет чуть ниже, (С)
То есть она считает,что купив квартиру за 10 млн,её можно через год продать за 11? (при ставке вклада 10%)
09:37:15 18-02-2026
Нет не ждет. Еще раз первичка - это БАНКОВСКИЙ ПРОДУКТ. На рынке первички огромное количество спекулянтов и перекупов Но рынок им еще даст леща и многие потеряют свои вложения с кредитным плечом. И я очень надеюсь, что наш народ перестанет играть в эти игры. В россии исторически верят в доллар, бетон и золото. Как только перестанут давать "дешевые" деньги первичка сдуется. Люди начнут покупать вторичку для жизни. Если выгнать всех спекулянтов и перекупов с рынка недвижимости этот пузырь сдуется.
09:47:31 18-02-2026
Гость (09:37:15 18-02-2026) Нет не ждет. Еще раз первичка - это БАНКОВСКИЙ ПРОДУКТ. На р... История с САМОЛЁТА вам видимо не зашла. Кто же выгонит от бюджетной сиськи бизнес, а потом вкладывать триллионы в банки , поддерживая бездельникам штанишки? Дорого . Поэтому максимально дадут просесть на 10-15% и этого достаточно мамкиным бизнесменам с сиськой и гарвардским образованием, чтобы громко банкротиться!
09:55:22 18-02-2026
Гость (09:47:31 18-02-2026) История с САМОЛЁТА вам видимо не зашла. Кто же выгонит от бю... Самолет - это пркрасный пример неэффективного бизнеса. Вы путаете холодное с мокрым. Самолет взял банковские деньги на высокомаржинальную стройку, где 1 кв м стоит 600 тысяч. А так как тратил деньги куда попало и как попало в итоге получил кассовый разрыв под триллион рублей. И даже погасить проценты пошел побираться по рынку. Пример с самолетом этот как пример с лудоманом который проигрался в пух и прах в казино и еще надеется отыграться, ходя и прося у всех в долг.! Все кто понимают, что там произошло в ладоши хлопают и улыбаются. Высокий ключ много таких неэффективных бизнесов выгонит с рынка. Учите мат. часть.
10:19:20 18-02-2026
Гость (09:55:22 18-02-2026) Самолет - это прекрасный пример неэффективного бизнеса. Вы п... Вы преувеличиваете масштаб проблемы и путаете понятия. Там совокупный долг, включая облигации, и то меньше триллиона (600-800 млрд руб.), а у них же есть и собственные средства, у них на эскроу-счетах, например, лежит 400 млрд. руб., земельный банк у них самый крупный в стране. Сумма долга конечно в любом случае огромная для рынка недвижимости России, но кассовый разрыв - это несколько иное понятие. Он у них несколько десятков миллиардов (возможно, точных данных нет). Распродадут земельный банк и покроют разрыв, проблем нет.
10:48:10 18-02-2026
Гость (10:19:20 18-02-2026) Вы преувеличиваете масштаб проблемы и путаете понятия. Там с... Ну так если у них всё хорошо, можете своими деньгами и поучаствовать. Можете занять этим лудоманам под нехилый процент своих денег. Корпоративная облигация самолёта 28% годовых. Велкам! Что воздух то сотрясать). Вы же уверенны в порядочности этих людей!
10:53:53 18-02-2026
Гость (10:19:20 18-02-2026) Вы преувеличиваете масштаб проблемы и путаете понятия. Там с... А скупить земельный банк на хаях, а сейчас при стагнации рынка распродать на лоях. Отличный план! Я же говорю - лудоманы.
12:15:27 18-02-2026
Гость (10:53:53 18-02-2026) А скупить земельный банк на хаях, а сейчас при стагнации рын... Потери при распродаже части земельного банка безусловно будут. Но это реальный и рабочий план выхода из ситуации в отличие от прочих иллюзорных. Сейчас вот только новость по ним нашел, что они выставили на продажу земли под строительство на 9 млрд. руб. Может вообще и этой суммы хватит на покрытие разрыва ликвидности.
09:43:17 18-02-2026
Законы экономики нарушать также больно, как и законы физики.
10:07:34 18-02-2026
Местные Ыксперты от риелторов весь прошлый год уверяли, что у нас наблюдается мааааленький такой ажиотаж на рынке недвижимости. Теперь вот, если не врать со статистикой, "маленький" ажиотаж может перекинуться в банковскую сферу и далее по цепочке.
10:19:44 18-02-2026
Гость (10:07:34 18-02-2026) Местные Ыксперты от риелторов весь прошлый год уверяли, что ... Банки, спекулянты, государство, люди. Многие сейчас играют в это казино.
10:21:43 18-02-2026
Гость (10:07:34 18-02-2026) Местные Ыксперты от риелторов весь прошлый год уверяли, что ... Ажиотаж был когда один известный застройщик в городе вывалил на рынок новый ЖК с ценой квадрата в 100-120 тыс., так что риэлторы даже не обманули. Несколько месяцев был реальный ажиотаж, пока все не смели
12:14:21 18-02-2026
Гость (10:21:43 18-02-2026) Ажиотаж был когда один известный застройщик в городе вывалил... В жк камчатка квартиру не найти уже
12:51:42 18-02-2026
Этим эксперДам метла в руки и пусть улицы метут.