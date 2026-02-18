Сдержанный оптимизм. Ждет ли рынок жилья Барнаула ажиотаж после снижения ключевой ставки

Ипотека может вернуться к "адекватным" значениям к концу года

18 февраля 2026, 07:15, ИА Амител

Строительство жилья в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ипотека в России может "подешеветь" вслед за снижением ключевой ставки: 13 февраля Центробанк "опустил" ее с 16 до 15,5%. Эксперты считают, что это важный позитивный сигнал для рынка, однако глобального влияния на сегмент недвижимости он не окажет. Впрочем, если регулятор и дальше будет придерживаться курса на смягчение денежно-кредитной политики, к концу года ключевая ставка может достигнуть 10–12%, и тогда спрос на жилье вырастет.

Главное — курс

Снижение "ключа" до 15,5% стало шестым подряд (вопреки прогнозам большинства федеральных экспертов). Тренд был задан в июне 2025-го, когда ЦБ опустил ключевую ставку с 21 до 20% годовых.

Регулятор заявил: экономика возвращается к сбалансированному росту, а январская инфляция — разовый всплеск, вызванный повышением НДС до 22% и отменой налоговых льгот. Именно поэтому ЦБ решил сохранить заданный курс.

Изменение ключевой ставки скажется на всех банковских продуктах: вкладах и депозитах, потребительских и ипотечных кредитах. Последние могут даже подешеветь на 0,5–1%. Правда, это не глобальные цифры для рынка, и резкого "ипотечного" подъема ждать не стоит. Но риелторы позитивно оценивают изменения и считают, что к концу года жилищные кредиты станут доступнее.

«Мы, конечно, рады постепенному снижению ключевой ставки. Надеемся, что к концу года при таком темпе показатель может прийти к 12%, и, соответственно, базовая ипотека (вне государственных программ поддержки. — Прим. ред.) будет работать более активно. Если это произойдет, рынок недвижимости станет более активным, а покупатели будут рассматривать не только "однушки" и недорогие квартиры, но и более дорогой сегмент», — отмечает президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.

"Стандартный сценарий"

Снижение ключевой ставки — "первая ласточка" и позитивный сигнал для рынка, также уверена депутат АКЗС Ксения Белоусова. Однако она подчеркивает: пока "эйфории" ждать не приходится.

«Продажи по-прежнему тянут льготные программы (семейная ипотека и пр.) и гибкие рассрочки от застройщиков. "Вторичка" оживет первой. Это логично: вторичный рынок всегда более чутко реагирует на изменение рыночной ставки. Здесь мы, скорее всего, увидим небольшой всплеск активности, в основном за счет тех, кто продает квартиру, чтобы купить другую (обменные сделки). Инвесторы начнут присматриваться: доходность по вкладам и накопительным счетам станет чуть ниже, но все равно пока остается привлекательным инструментом для сохранения капитала. Однако теперь часть внимания может перетечь и в недвижимость», — написала она в своем телеграм-канале.

В целом, отмечает Марина Ракина, рынок недвижимости Барнаула сейчас "живой" и в меру активный. Наибольшим спросом как на вторичном, так и на первичном рынке пользуются бюджетные предложения:

«Мы понимаем, если продаются однокомнатные квартиры, соответственно, люди берут какую-то небольшую сумму кредита и покупают двухкомнатные. Это стандартный сценарий по оживлению рынка недвижимости в Барнауле и Алтайском крае».