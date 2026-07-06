"Союзмультфильм" подал иск на 200 тысяч рублей к предпринимателю из Алтайского края

Предприятие работает в сфере деревообработки с 2003 года и занимается распиловкой и строганием древесины

06 июля 2026, 16:09, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Арбитражный суд Алтайского края рассмотрит иск киностудии "Союзмультфильм" к индивидуальному предпринимателю из села Чеканиха Усть-Пристанского района. Правообладатель требует взыскать 200 тысяч рублей компенсации за предполагаемое нарушение исключительных авторских прав.

Согласно картотеке суда, дело будет рассматриваться в упрощенном порядке. При этом в материалах пока не раскрывается, с чем именно связаны претензии киностудии и какие действия предпринимателя стали основанием для обращения в суд. Позиция ответчика также пока неизвестна.

По данным открытых источников, предприниматель связан с компанией "Петров", зарегистрированной в селе Чеканиха. Предприятие работает в сфере деревообработки с 2003 года и занимается распиловкой и строганием древесины.

В настоящее время в компании трудятся около 90 человек. Кроме того, ей принадлежит торговая точка в Барнауле под названием "Большой дом дерева".

Это уже не первый подобный иск "Союзмультфильма" к предпринимателям Алтайского края. Ранее киностудия потребовала взыскать 50 тысяч рублей с владельца барнаульской пышечной за использование образа Чебурашки.

Кроме того, претензии правообладателя ранее были предъявлены и барнаульскому зоопарку "Лесная сказка", где установлены фигуры персонажей советских мультфильмов. По этому иску сумма требований составила 200 тысяч рублей.