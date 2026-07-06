"Союзмультфильм" подал иск на 200 тысяч рублей к предпринимателю из Алтайского края
Предприятие работает в сфере деревообработки с 2003 года и занимается распиловкой и строганием древесины
06 июля 2026, 16:09, ИА Амител
Арбитражный суд Алтайского края рассмотрит иск киностудии "Союзмультфильм" к индивидуальному предпринимателю из села Чеканиха Усть-Пристанского района. Правообладатель требует взыскать 200 тысяч рублей компенсации за предполагаемое нарушение исключительных авторских прав.
Согласно картотеке суда, дело будет рассматриваться в упрощенном порядке. При этом в материалах пока не раскрывается, с чем именно связаны претензии киностудии и какие действия предпринимателя стали основанием для обращения в суд. Позиция ответчика также пока неизвестна.
По данным открытых источников, предприниматель связан с компанией "Петров", зарегистрированной в селе Чеканиха. Предприятие работает в сфере деревообработки с 2003 года и занимается распиловкой и строганием древесины.
В настоящее время в компании трудятся около 90 человек. Кроме того, ей принадлежит торговая точка в Барнауле под названием "Большой дом дерева".
Это уже не первый подобный иск "Союзмультфильма" к предпринимателям Алтайского края. Ранее киностудия потребовала взыскать 50 тысяч рублей с владельца барнаульской пышечной за использование образа Чебурашки.
Кроме того, претензии правообладателя ранее были предъявлены и барнаульскому зоопарку "Лесная сказка", где установлены фигуры персонажей советских мультфильмов. По этому иску сумма требований составила 200 тысяч рублей.
16:14:12 06-07-2026
Ну и пошли к чёртовой бабушке со всеми своими "изделиями".
16:20:05 06-07-2026
Держитесь подальше от художественных персонажей из СССР, их оптом скупили пронырливые рвачи и стригут на этом деньги. Все эти чебурашки, буратины и прочие артемоны - забудьте про них навсегда. Иначе попадёте на деньги.
17:38:21 06-07-2026
Гость (16:20:05 06-07-2026) Держитесь подальше от художественных персонажей из СССР, их ...
зачем Буратино ?
ПИНОКИО
.................
и пусть СоюзМультфильм платит за плагиат и свою поделку- Буратино ...
16:35:23 06-07-2026
Буратин что ли настрогали?
16:35:39 06-07-2026
Дельцы из Союзмультфильма нашли лохов на Алтае и присосались к ним как паразиты. Никаких прав на Чебурашку Союзмультфильм никогда не имел. Эта игрушка была состряпана ещё в 30-е или 40-е годы. Маленький Успенский играл с ней, а когда вырос, то написал книгу про свои детские игрушки, и лишь потом сняли мультфильм. Если родился овцой - не удивляйся, когда тебя будут стричь.
17:07:45 06-07-2026
Гость (16:35:39 06-07-2026) Дельцы из Союзмультфильма нашли лохов на Алтае и присосались... Они по всей стране лохов ищут и ставят на деньги, всё по закону, всё по суду.
19:43:09 06-07-2026
Гость (17:07:45 06-07-2026) Они по всей стране лохов ищут и ставят на деньги, всё по зак... Вот этот факт и заставляет задуматься
09:38:43 07-07-2026
Гость (16:35:39 06-07-2026) Дельцы из Союзмультфильма нашли лохов на Алтае и присосались... к сожалению в нашей стране владелец не тот кто придумал, а тот кто успел зарегистрировать. Вот и были чебурашка и прочие раньше достоянием народа, а теперь хитропопым юристишкой, состряповшим фирму, и живущим на судебных исках, там уже несколько сотен исков подобных. это такой бизнес. И плохо, что государство это позволяет, по сути вид мошенничества, но типа в законе.
11:55:06 08-07-2026
Гость (16:35:39 06-07-2026) Дельцы из Союзмультфильма нашли лохов на Алтае и присосались... Так права на союзмультфильм Греф выкупил.
19:12:03 06-07-2026
ходите почаще в кинотеатры, особенно в новый год.
20:23:16 06-07-2026
Хапуги их союзмультфильма совсем о..фигели. А те кто им продал, они что, владельцы Буратино, что продали его? Вы там деньгами обкурились? Совсем ку-ку? Не пора ли дебилоидные законы пересматривать?
21:00:24 06-07-2026
Наказать надо тех кто продал права, это было создано при социализме, созданное в социализме не может иметь собственников, в то время не существовало частной собственности.
06:44:17 07-07-2026
Эдуард Успенский умер,но правообладатель жив и будет жить....на штрафах.
08:21:52 07-07-2026
Беспредел какой-то! Эти хапуги - "правообладатели" порочат славное имя Союзмультфильма!
17:41:26 07-07-2026
СоюзХАПфильм
10:20:46 08-07-2026
Да с таким подходом лет через 10 не нужен будет никакой Чебурашка никому, снесут все и хрен кто про него знать будет, и не на кино, не на мультфильм никто не придет, олени, что сказать.
10:40:48 08-07-2026
Иск наверное не сам союз мультфильм подаёшь, а шараш-монтаж "МЕДИА-НН"
13:03:25 08-07-2026
Помню в детстве в 90-х в детском саду были стены ярко изрисованы мультяшными героями Союзмультфильма,все дети радовались,с настроением приходили в сад,сейчас полная хрень творится ,ни одного рисунка радуги и неба,про союзиультяшнк никто из нынешнего поколения не знает, Чебурашка киногерой, Гена -обычный человек и т.д.