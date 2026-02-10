Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram в России
Это связано с медленной блокировкой анонимных каналов и использованием платформы преступниками
10 февраля 2026, 17:26, ИА Амител
Роскомнадзор готовится ввести меры по замедлению работы мессенджера Telegram в России. Как сообщают источники РБК в индустрии и профильных ведомствах, технические ограничения могут начать применяться уже сегодня, 10 февраля.
Это решение связано с невыполнением платформой требований по блокировке анонимных каналов, которые, по данным регулятора, используются для мошенничества и экстремистской деятельности.
Официальных комментариев на эту тему пока не было.
Сбои в работе Telegram фиксировались 9–10 февраля, а также в январе и декабре 2025 года. Наибольшее количество жалоб поступило из Магаданской (7%), Новосибирской (6%) и Новгородской (5%) областей, а также Алтайского края (5%).
Напомним, что в 2025 году Роскомнадзор уже ограничил голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*. На этой неделе зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин допускал возможность полной блокировки этих сервисов, но глава комитета по информполитике Сергей Боярский призывал не спекулировать на этой теме.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ
17:38:39 10-02-2026
Сколько же заботы о нас, горемычных... Сколько же заботы...
17:39:05 10-02-2026
Вся работа встала из-за этих блокировок( А потом будут думать из-за чего ВВП падает...
18:10:04 10-02-2026
Гость (17:39:05 10-02-2026) Вся работа встала из-за этих блокировок( А потом будут думат...
Здесь можно не переживать, ВВП скажет, что ВВП вырос.
21:19:03 10-02-2026
Гость (17:39:05 10-02-2026) Вся работа встала из-за этих блокировок( А потом будут думат... Знаем мы вашу работу в телеграме!
17:41:30 10-02-2026
"да ладно"
17:42:45 10-02-2026
Сгодятся любые предлоги - если народ никак не хочет юзать отечественные поделки то надо лишить его любой альтернативы.
21:57:13 10-02-2026
Гость (17:42:45 10-02-2026) Сгодятся любые предлоги - если народ никак не хочет юзать от... Вряд ли. Тут дело принципа и авторитета.
17:49:36 10-02-2026
Всё для людей, ни договор отправить, ни счёт, а потом будут удивляться почему снизились продажи из Алтайского края
17:52:50 10-02-2026
Гость (17:49:36 10-02-2026) Всё для людей, ни договор отправить, ни счёт, а потом будут ... Про электронную почту слышали? Там и договор можно отправить и счет. В любом формате файла. Но вы продолжайте вести себя как мыши с кактусом.
20:06:36 10-02-2026
Гость (17:52:50 10-02-2026) Про электронную почту слышали? Там и договор можно отправить... а Вы про голубей слышали? Там и посылку небольшую передать можно
20:33:06 10-02-2026
Гость (20:06:36 10-02-2026) а Вы про голубей слышали? Там и посылку небольшую передать м... Я их (голубей) даже видел и в детстве кормил иногда. Вам куда голубиную "посылку" приятнее получить? На плечо или на голову? А если несколько посылок "придет"?
20:34:16 10-02-2026
Гость (17:52:50 10-02-2026) Про электронную почту слышали? Там и договор можно отправить... 13 оголодавших мышоф (минусаторов) отметилось. Как то маловато будет.
17:56:13 10-02-2026
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек...
🤡🤡🤡
18:40:02 10-02-2026
гасят-гасят мессенджеры, а террористов чот меньше не становится.. Генералов вон отстреливают как куропаток.. походу дело не в них.
18:59:55 10-02-2026
А Андрюши Липова правнуки будут говорить, что однофамильцы или что прадеда заставили ???
23:31:37 10-02-2026
Я как библиофил, считаю что интернет вообще надо запретить, а слушать президента по радио и читать его мудрые решения в газетах.