Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram в России

Это связано с медленной блокировкой анонимных каналов и использованием платформы преступниками

10 февраля 2026, 17:26, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Роскомнадзор готовится ввести меры по замедлению работы мессенджера Telegram в России. Как сообщают источники РБК в индустрии и профильных ведомствах, технические ограничения могут начать применяться уже сегодня, 10 февраля.

Это решение связано с невыполнением платформой требований по блокировке анонимных каналов, которые, по данным регулятора, используются для мошенничества и экстремистской деятельности.

Официальных комментариев на эту тему пока не было.

Сбои в работе Telegram фиксировались 9–10 февраля, а также в январе и декабре 2025 года. Наибольшее количество жалоб поступило из Магаданской (7%), Новосибирской (6%) и Новгородской (5%) областей, а также Алтайского края (5%).

Напомним, что в 2025 году Роскомнадзор уже ограничил голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*. На этой неделе зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин допускал возможность полной блокировки этих сервисов, но глава комитета по информполитике Сергей Боярский призывал не спекулировать на этой теме.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ

Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

17:38:39 10-02-2026

Сколько же заботы о нас, горемычных... Сколько же заботы...

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:39:05 10-02-2026

Вся работа встала из-за этих блокировок( А потом будут думать из-за чего ВВП падает...

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:10:04 10-02-2026

Гость (17:39:05 10-02-2026) Вся работа встала из-за этих блокировок( А потом будут думат...
Здесь можно не переживать, ВВП скажет, что ВВП вырос.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:19:03 10-02-2026

Гость (17:39:05 10-02-2026) Вся работа встала из-за этих блокировок( А потом будут думат... Знаем мы вашу работу в телеграме!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

17:41:30 10-02-2026

"да ладно"

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:42:45 10-02-2026

Сгодятся любые предлоги - если народ никак не хочет юзать отечественные поделки то надо лишить его любой альтернативы.

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:57:13 10-02-2026

Гость (17:42:45 10-02-2026) Сгодятся любые предлоги - если народ никак не хочет юзать от... Вряд ли. Тут дело принципа и авторитета.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:49:36 10-02-2026

Всё для людей, ни договор отправить, ни счёт, а потом будут удивляться почему снизились продажи из Алтайского края

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:52:50 10-02-2026

Гость (17:49:36 10-02-2026) Всё для людей, ни договор отправить, ни счёт, а потом будут ... Про электронную почту слышали? Там и договор можно отправить и счет. В любом формате файла. Но вы продолжайте вести себя как мыши с кактусом.

  -27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:06:36 10-02-2026

Гость (17:52:50 10-02-2026) Про электронную почту слышали? Там и договор можно отправить... а Вы про голубей слышали? Там и посылку небольшую передать можно

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:33:06 10-02-2026

Гость (20:06:36 10-02-2026) а Вы про голубей слышали? Там и посылку небольшую передать м... Я их (голубей) даже видел и в детстве кормил иногда. Вам куда голубиную "посылку" приятнее получить? На плечо или на голову? А если несколько посылок "придет"?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:34:16 10-02-2026

Гость (17:52:50 10-02-2026) Про электронную почту слышали? Там и договор можно отправить... 13 оголодавших мышоф (минусаторов) отметилось. Как то маловато будет.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:56:13 10-02-2026

Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек...

🤡🤡🤡

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимонепроходящий

18:40:02 10-02-2026

гасят-гасят мессенджеры, а террористов чот меньше не становится.. Генералов вон отстреливают как куропаток.. походу дело не в них.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:59:55 10-02-2026

А Андрюши Липова правнуки будут говорить, что однофамильцы или что прадеда заставили ???

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

23:31:37 10-02-2026

Я как библиофил, считаю что интернет вообще надо запретить, а слушать президента по радио и читать его мудрые решения в газетах.

  0 Нравится
Ответить
