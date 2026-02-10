Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram в России

Это связано с медленной блокировкой анонимных каналов и использованием платформы преступниками

10 февраля 2026, 17:26, ИА Амител

Роскомнадзор готовится ввести меры по замедлению работы мессенджера Telegram в России. Как сообщают источники РБК в индустрии и профильных ведомствах, технические ограничения могут начать применяться уже сегодня, 10 февраля.

Это решение связано с невыполнением платформой требований по блокировке анонимных каналов, которые, по данным регулятора, используются для мошенничества и экстремистской деятельности.

Официальных комментариев на эту тему пока не было.

Сбои в работе Telegram фиксировались 9–10 февраля, а также в январе и декабре 2025 года. Наибольшее количество жалоб поступило из Магаданской (7%), Новосибирской (6%) и Новгородской (5%) областей, а также Алтайского края (5%).

Напомним, что в 2025 году Роскомнадзор уже ограничил голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*. На этой неделе зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин допускал возможность полной блокировки этих сервисов, но глава комитета по информполитике Сергей Боярский призывал не спекулировать на этой теме.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ