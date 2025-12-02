Главой Солонешенского района стал Александр Воронов

Конкурс на замещение должности провели из-за перехода района на новую систему управления

02 декабря 2025, 14:00, ИА Амител

Глава Солонешенского района Александр Воронов / Фото: АКЗС

В Солонешенском районе на внеочередной сессии Совета депутатов муниципального округа избрали главу муниципалитета, сообщает АКЗС.

«Депутатами на пятилетний срок единогласно был избран Александр Воронов. Конкурс на замещение должности был проведен из-за перехода Солонешенского района на новую систему управления и получения статуса муниципального округа», – говорится в сообщении.

Ранее amic.ru подробно рассказал, как в АКЗС обсуждали упразднение сельских администраций и бюджетов в Солонешенском районе и устроили "шабаш" по созданию муниципального округа. В сентябре 2025 года в округе в ходе выборов определился первый состав нового парламента.

В сессии принял участие председатель комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко. Он сообщил местным депутатам, что Заксобрание обратилось в Федеральное агентство по недропользованию о введении на территории Солонешенского района моратория на выдачу лицензий на разведку и добычу россыпного золота.

Депутаты поблагодарили краевой парламент за помощь в остановке работ и за принятие решения по мораторию.

Напомним, алтайские депутаты попросили ввести мораторий на разведку и добычу россыпного золота в семи районах: Алтайском, Тогульском, Заринском, Солонешенском, Чарышском и Залесовском.

Ситуация с добычей россыпного золота обострилась после того, как жители Солонешенского района стали жаловаться на ущерб, наносимый природе горнодобывающими компаниями. Сейчас экологи бьют тревогу из-за начатой золотодобычи в Чарышском районе.