Росприроднадзор требует с алтайского золотодобытчика 234 млн рублей ущерба

В прошлом году Минприроды Алтайского края пыталось взыскать с этой компании 61,3 млн рублей, но суд не удовлетворил иск

01 декабря 2025, 11:51, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Южно-Сибирское Межрегиональное управление Росприроднадзора намерено добиться возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде Европейско-азиатской горнорудной компанией. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Алтайского края.

«Исковое заявление принять, возбудить производство по делу. Назначить рассмотрение дела в предварительном судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 25 декабря», – говорится в документе, опубликованном на сайте суда.

В иске говорится о взыскании 234,3 млн рублей причиненного ущерба окружающей среде. Отмечается, что межрегиональное ведомство фактически находится в Кемерове, а компания-ответчик зарегистрирована в поселке Борзовая Заимка Алтайского края. Дело будет рассматриваться в Барнауле.

В прошлом году Минприроды Алтайского края пыталось взыскать с этой компании 61,3 млн рублей и требовало остановить добычу россыпного золота на пяти участках в лесу. Однако суд не удовлетворил иск.

О добыче золота в Алтайском крае

Ситуация с добычей россыпного золота обострилась после того, как жители края, в частности, Солонешенского района, стали жаловаться на ущерб, наносимый природе горнодобывающими компаниями. Весной этого года суд по требованию прокуратуры временно остановил добычу золота в упомянутом районе для защиты краснокнижного сибирского кандыка.

На сессии 27 ноября депутаты краевого Заксобрания проголосовали за то, чтобы запретить разведку и добычу россыпного золота в Чарышском, Змеиногорском, Алтайском, Тогульском, Заринском, Солонешенском и Залесовском районах. Обращение с таким требованием они собираются направить в Роснедра.

Ранее парламентарии пришли к выводу, что экономический эффект от добычи золота в крае незначителен, зато ущерб, наносимый природе и, как следствие, туристической отрасли, ощущается сильно. Запасы золота в регионе не столь велики, как многие думают. Здесь добывают 0,1-0,2% золота от всех объемов России. При этом многие горнодобывающие компании даже не проводят рекультивацию земель, хотя обязаны ее выполнять.

Сейчас экологи бьют тревогу из-за начатой золотодобычи в Чарышском районе. Эта деятельность может уничтожить уникальную территорию, которая должна была стать частью национального парка "Горная Колывань". На этой территории растут краснокнижные растения, обитают редкие животные и птицы, в том числе выдра, кабарга, черный гриф.