В 2025 году самые крупные выборы пройдут в Славгороде и в ЗАТО Сибирский, также в восьми муниципальных округах определят первый состав новых парламентов

03 сентября 2025, 08:00, ИА Амител

Выборы в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В 2025 году в Алтайском крае крупных выборов не будет, однако 14 сентября в регионе состоится 101 кампания местного уровня. В восьми муниципальных округах впервые после реформы самоуправления выберут депутатов. Всего выборы пройдут в 44 муниципальных образованиях края, там заместят 484 мандата – определятся 36 новых глав поселений и 448 депутатов. Самые крупные кампании состоятся в ЗАТО Сибирский и в Славгороде. Подробнее о выборах 2025 года рассказала председатель краевого Избиркома Ирина Акимова на пресс-конференции 2 сентября.

Какие выборы состоятся в 2025 году?

Всего в Алтайском крае в 2025 году будет три вида кампаний:

21 кампания по выборам депутатов представительных органов муниципальных районов, округов и городских округов (включая довыборы);

44 кампании по выборам депутатов представительных органов сельских поселений (включая довыборы);

36 кампаний по выборам глав сельских поселений в 20 муниципальных районах края.

Голосование состоится в 42 муниципальных округах и районах края, а также в двух городских округах. Что касается последних, то в ЗАТО Сибирский выберут местный Совет депутатов (у ранее избранного депутатского корпуса заканчивается пятилетний срок в сентябре), а также в Новоалтайске проведут довыборы одного народного избранника, сообщила Акимова.

Из 448 депутатских мандатов, которые предстоит заместить, 175 относится к городским и муниципальным округам, а также к районам края. Остальные 273 мандата предстоит заместить в сельских (городских) поселениях. Кроме того, в 11 муниципальных районах и городских округах состоятся дополнительные выборы представительных органов, на которых определится судьба 18 депутатских мандатов, отметила Акимова. На поселковом уровне пройдут 24 кампании по выборам депутатов сельских поселений в 16 муниципальных районах края, а также 20 кампаний по довыборам депутатов сельских поселений, пояснила глава крайизбиркома.

Ирина Акимова / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Главные кампании

Самыми массовыми в 2025 году будут выборы в Собрание депутатов Славгорода (является муниципальным округом) и в Совет депутатов ЗАТО Сибирский.

«Это выборы плановые, назначены в связи с истечением пятилетнего срока полномочий действующих представительных органов. Все жители этих муниципальных образований примут участие в выборах, реализуют свое избирательное право в плановом режиме», – пояснила Акимова.

Кроме того, важны и восемь кампаний в недавно образованных муниципальных округах. Там выберут 157 депутатов первого созыва местных парламентов. Такие выборы пройдут в Зональном, Ключевском, Кулундинском, Немецком национальном, Панкрушихинском, Петропавловском, Солонешенском и Табунском районах края.

«Выборы назначены в связи с появлением у восьми муниципальных округов данного статуса на основе законов Алтайского края. 14 сентября 2025 года жители этих муниципальных округов изберут представительные органы первого созыва, которые будут работать в новом статусе», – отметила Акимова.

Выборы в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Как пройдут выборы?

В 2025 году в Алтайском крае выборы будут проходить только один день – 14 сентября. Однако 3 сентября в крае открываются участки, на которых жители смогут проголосовать досрочно. Они будут работать с 3 по 13 сентября.

В 2025 году поучаствовать в выборах смогут около 220 тысяч жителей края из муниципалитетов, где будут кампании. Это примерно 12,6% от общего числа избирателей в регионе, которое составляет 1,7 млн человек, пояснила Акимова. Работать будут 26 территориальных избирательных комиссий края (ТИК) и 305 участковых избирательных комиссий (УИК), последние уже приступили к выполнению своих обязанностей. Окончательные результаты выборов установят не позднее 16 сентября 2025 года, отметила глава крайизбиркома.

При этом выборы будут проводиться с учетом специфики каждого муниципалитета, подчеркнула Акимова. Так, у каждого образования своя схема избирательных округов и свой процесс голосования, отметила она.

«Мы спрашиваем избирателя, где он проживает, чтобы объяснить, сколько голосов у него будет. В разных муниципалитетах по-разному определена схема избирательных округов. Где-то это одномандатные округа и избиратель имеет один голос, где-то – многомандатные избирательные округа и избиратель может поставить несколько галочек. Есть и территории с разномандатными округами, там у избирателя столько голосов, сколько в округе с наименьшим числом мандатов. Если самый маленький округ на территории одномандатный, в таком случае у всех будет один голос», – пояснила Акимова.

Выборы в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Какие кандидаты и от каких партий будут баллотироваться?

Всего право выдвинуть кандидатов на выборы в 2025 году имели 23 политические партии и 18 региональных отделений. Из них кандидатов на выборы выдвигали семь партий, в том числе "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду", "Коммунисты России" и "Новые люди". Также партия "Яблоко" выставляла своего кандидата Артема Река на довыборы депутата в Новоалтайское городское собрание, однако избирательная комиссия нашла ошибку в документах Река (список избирательного объединения не был заверен) и в бюллетень он не попал, пояснила Акимова.

В конечных списках оказалось 1,1 тысячи зарегистрированных кандидатов от шести политических партий. В процентном соотношении ситуация следующая:

"Единая Россия" – 44%;

ЛДПР – 25%;

"Справедливая Россия – За правду" – 20%;

КПРФ – 4%;

"Коммунисты России" – 1%;

"Новые люди" – 1%.

Кроме того, 6% от общего числа кандидатов занимают самовыдвиженцы, уточнила председатель крайизбиркома.

При этом около 20 кандидатов на выборах 2025 года в крае – участники спецоперации, добавила Акимова. Бывшие военные участвуют и в выборах глав сельских поселений, и в кампаниях районного и городского уровня – например, в Славгороде среди кандидатов есть участник СВО, отметила глава краевого избиркома. Относятся бывшие солдаты к разным политическим партиям, уточнила она. Также некоторым желающим баллотироваться военным отказали в регистрации из-за "особенностей личностного плана" – например, из-за неснятой судимости (в таком случае отсутствует пассивное избирательное право), отметила глава крайизбиркома.

Логотип Избирательной комиссии Алтайского края / Фото: amic.ru

Также Акимова подчеркнула, что в 2025 году на муниципальных выборах увеличилось число кандидатов до 35 лет. А вот представителей старшего поколения в "золотом" и "серебряном" возрасте, напротив, стало меньше, отметила она.

"Были единичные отказы"

По словам Акимовой, 97% выдвинутых кандидатов смогли пройти стадию регистрации. Отказы были в 27 случаях, что составляет 2,4% от общего числа участников предвыборной гонки. "Добрая половина" таких отказов была связана с предоставленными такими кандидатами "бракованными" подписями.

«Мы бы хотели отметить достаточно высокий уровень конкуренции на местных выборах, особенно на стадии выдвижения. К сожалению, были единичные отказы, основания здесь тривиальные. Часто они связаны с личностью кандидата, в том числе с сокрытой судимостью. В отдельных случаях имело место отсутствие пассивного избирательного права у кандидата – как правило, из-за привлечения к уголовной ответственности. Второй момент – основания, связанные с участием в конкретной кампании. Например, недостаток достоверных подписей», – объяснила Акимова.

По словам Акимовой, выборы глав сельских поселений в регионе будут "однозначно альтернативными" и конкурс там высокий – около трех человек на место. Однако на выборах депутатов сельских поселений есть проблемные. Например, в Романовском районе, где ко дню голосования остался только один кандидат. В таком случае выборы отложат, отметила глава крайизбикома. Однако пока такой случай в регионе только один, подчеркнула Акимова.

Ирина Акимова / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Наблюдатели и нарушения

Пока избирательная комиссия края в 2025 году не выявила нарушений, связанных с предвыборной агитацией, общением с избирателями и так далее, отметила Акимова. Да и вообще кампании кандидатов пока идут относительно спокойно, сказала она.

«Пока у нас не зафиксировано конфликтного или непонятного случая. За всю избирательную кампанию наши комиссии приняли участие в четырех судах – в основном они были связаны с обжалованием кандидатами своего статуса на выборах. Например, в Солонешенском районе и в Славгороде были суды по поводу отказа в регистрации по собранным подписям. В Первомайском районе комиссия обратилась в суд в связи со снятием кандидата с выборов после выявления судимости. Это штатные процессы, во всех четырех случаях действия комиссий были признаны законными и правомерными, три эпизода обжалованы в апелляции, но и там сторону комиссий поддержал краевой суд», – отметила Акимова.

По словам Акимовой, до 30 августа Общественная палата и партии должны были направить список наблюдателей для работы на досрочном голосовании, а до 10 сентября – для работы в единый день голосования 14 сентября. При этом пока списки подаются "не так активно", отметила глава крайизбиркома. Однако Общественная палата региона "уже начала работать в этом направлении и обеспечивать присутствие своих кандидатов в том числе на досрочном голосовании", подчеркнула Акимова.

Напомним, 14 сентября по всей России пройдут кампании разного уровня, включая выборы глав 21 субъекта РФ, депутатов местных законодательных органов, муниципальные выборы, а также довыборы депутатов.