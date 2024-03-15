Как в Барнауле начались выборы президента России. Фоторепортаж
Выборы в этом году проходят с 15 по 17 марта
15 марта 2024, 12:11, ИА Амител
Выборы президента России в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Первый день трехдневного голосования на выборах президента РФ стартовал в пятницу, 15 марта. В Алтайском крае открылись порядка 1700 избирательных участков. В Барнауле, несмотря на будний день, уже с самого утра на участках было довольно людно, отметила наш фотокорреспондент. Некоторые первые проголосовавшие получили сладкие подарки от участковых комиссий.
Как проходит первый день выборов в Барнауле – в нашем фоторепортаже.
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12:17:48 15-03-2024
Эх! Сделали бы на целую неделю для голосования.
12:30:56 15-03-2024
Гость (12:17:48 15-03-2024) Эх! Сделали бы на целую неделю для голосования.... выходную неделю?
12:34:15 15-03-2024
Гость (12:17:48 15-03-2024) Эх! Сделали бы на целую неделю для голосования.... А смысл? Вот если бы день голосвания был нерабочим...а так вот хочется проголосвать, а сидим работаем....а завтра выходной, может не захотеться после тяжелой рабочей недели переться куда то голосовать (((
12:59:32 15-03-2024
Сижу, не пью уже с утра. На завтра будут выбора. Я должен быть предельно трезв. Чтобы в графу поставить крест.
13:21:01 15-03-2024
Госуслуги не открываются. Как голосовать, если зарегистрированы онлайн?
13:39:33 15-03-2024
Татьяна (13:21:01 15-03-2024) Госуслуги не открываются. Как голосовать, если зарегистриров... УУ меня со второго раза получилось проголосовать.
13:55:19 15-03-2024
Татьяна (13:21:01 15-03-2024) Госуслуги не открываются. Как голосовать, если зарегистриров... С утра голосуйте, пока столица спит :) Всё прекрасно получилось с первого раза.
18:30:45 15-03-2024
Татьяна (13:21:01 15-03-2024) Госуслуги не открываются. Как голосовать, если зарегистриров... Я в 8 ровно зашла, проблем не было
20:06:09 15-03-2024
У школьников отобрали уроки ради выборов или перенесли на следующую субботу 23 марта?
Нужно ли в три раза увеличивать расходы на выборы трехдневным процессом? Какие обоснования?