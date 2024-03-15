Как в Барнауле начались выборы президента России. Фоторепортаж

Выборы в этом году проходят с 15 по 17 марта

15 марта 2024, 12:11, ИА Амител

Выборы президента России в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Первый день трехдневного голосования на выборах президента РФ стартовал в пятницу, 15 марта. В Алтайском крае открылись порядка 1700 избирательных участков. В Барнауле, несмотря на будний день, уже с самого утра на участках было довольно людно, отметила наш фотокорреспондент. Некоторые первые проголосовавшие получили сладкие подарки от участковых комиссий.

Как проходит первый день выборов в Барнауле – в нашем фоторепортаже.