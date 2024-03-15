На Алтае подарили конфеты и шоколадки первым проголосовавшим на выборах президента
Все участки в крае уже открыты и принимают своих первых избирателей
15 марта 2024, 11:14, ИА Амител
В Алтайском крае сладкие сюрпризы вручили на некоторых участках первым проголосовавшим на выборах президента России, которые стартовали 15 марта, сообщает региональный Избирком в своем Telegram-канале.
Все участки в крае уже открыты и принимают первых избирателей. Выборы пройдут в течение трех дней – с 15 по 17 марта.
"По пути на работу или учебу наши самые ответственные земляки уже зашли и проголосовали за будущее своей страны! Многих из них на участке ждал приятный сюрприз от участковой комиссии – как правило, сладкий", – отметили в Избиркоме.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко одним из первых на своем участке проголосовал на выборах президента.
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