На Алтае подарили конфеты и шоколадки первым проголосовавшим на выборах президента

Все участки в крае уже открыты и принимают своих первых избирателей

15 марта 2024, 11:14, ИА Амител

Выборы президента России / Фото: Избирком Алтайского края / t.me/altkik

В Алтайском крае сладкие сюрпризы вручили на некоторых участках первым проголосовавшим на выборах президента России, которые стартовали 15 марта, сообщает региональный Избирком в своем Telegram-канале.

Все участки в крае уже открыты и принимают первых избирателей. Выборы пройдут в течение трех дней – с 15 по 17 марта.

"По пути на работу или учебу наши самые ответственные земляки уже зашли и проголосовали за будущее своей страны! Многих из них на участке ждал приятный сюрприз от участковой комиссии – как правило, сладкий", – отметили в Избиркоме.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко одним из первых на своем участке проголосовал на выборах президента.