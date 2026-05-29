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Какая погода будет в Алтайском крае на последних майских выходных?

Синоптики сделали "нерадужный" прогноз погоды на 30 и 31 мая в регионе

29 мая 2026, 14:34, ИА Амител

Дождь / Фото: amic.ru
Дождь / Фото: amic.ru

Последние майские выходные не обрадуют солнечными лучами и теплом. По данным meteo22, в субботу ожидается от +15 до +24 градусов, зато без осадков. 

«В воскресенье уже будет похолоднее: до +20 градусов днем. Дождей, как и ясной погоды, не ожидается», — предупредили синоптики. 

Барнаул

В Барнауле эти выходные тоже будут пасмурными, однако преимущественно без осадков. Утром 31 мая может пойти небольшой дождь. Термометры покажут до +21 градуса днем. 

Ожидается также несильный ветер — 3,3 м/с. 

После нескольких теплых дней край вновь накрыли тучи. Но уже стало известно, когда закончатся дожди на Алтае и опять придет жара.

Девушка под дождем / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Много солнца не ожидается. Когда закончатся дожди на Алтае и опять придет жара

Начало июня, согласно прогнозу, будет чуть теплее и без дождей, но ясных дней можно не ждать
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