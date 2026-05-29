Какая погода будет в Алтайском крае на последних майских выходных?

Синоптики сделали "нерадужный" прогноз погоды на 30 и 31 мая в регионе

29 мая 2026, 14:34, ИА Амител

Дождь / Фото: amic.ru

Последние майские выходные не обрадуют солнечными лучами и теплом. По данным meteo22, в субботу ожидается от +15 до +24 градусов, зато без осадков.

«В воскресенье уже будет похолоднее: до +20 градусов днем. Дождей, как и ясной погоды, не ожидается», — предупредили синоптики.

Барнаул

В Барнауле эти выходные тоже будут пасмурными, однако преимущественно без осадков. Утром 31 мая может пойти небольшой дождь. Термометры покажут до +21 градуса днем.

Ожидается также несильный ветер — 3,3 м/с.

После нескольких теплых дней край вновь накрыли тучи. Но уже стало известно, когда закончатся дожди на Алтае и опять придет жара.