Крупные пробки сковали Барнаул утром 13 мая
Самый большой затор — на шоссе Ленточный бор
13 мая 2024, 08:25, ИА Амител
Пробка на шоссе Ленточный бор / Фото: "В курсе 22"
Пробки в Барнауле утром 13 мая достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
Сильнее всего движение сковано на шоссе Ленточный бор – водители сообщают о сломанном авто на перекрестке с Власихинской и ДТП рядом с АЗС "Роснефть".
Также проезд затруднен по Павловскому и Змеиногорскому трактам, улицам Власихинской, Советской Армии, Солнечной Поляне, Энтузиастов, Матросова и некоторым другим участкам.
Большое скопление транспорта в том числе наблюдается в поселке Пригородном: на улицах Новосибирской и Весенней.
08:56:55 13-05-2024
за 4 дня разучились водить
09:26:36 13-05-2024
Гость (08:56:55 13-05-2024) за 4 дня разучились водить... просто с похмелья))
09:41:40 13-05-2024
Похоже народ уже на кладбища массово сегодня поехал, не дожидаясь завтрашнего Родительского дня
09:53:05 13-05-2024
На кладбище можно ездить круглогодично. Многие наглеют и отпрашиваются в род. день просто прогулять работу/учебу.
10:27:25 13-05-2024
Гость (09:53:05 13-05-2024) На кладбище можно ездить круглогодично. Многие наглеют и отп... Есть такое, потому стараюсь именно в этот день и ближайшие выходные кладбище не посещать. Стада оленей, которые там же и нажираются и с песнями и плясками на кладбище зажигают, забыв зачем они вообще тут находятся - так себе зрелище. Если тебе дороги те твои близкие люди которые похоронены на кладбище, то ты и так часто там бываешь, следишь за могилами. А если просто отбываешь повинность, потому что вроде как положено, то зачем ты там нужен вообще, нажирайся дома.
10:05:58 13-05-2024
Сегодня и Челюскинцев всё утро стояла от самой Чкалова до Строителей
10:28:31 13-05-2024
В деревне хорошо, пробок нет🤗