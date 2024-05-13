Крупные пробки сковали Барнаул утром 13 мая

Самый большой затор — на шоссе Ленточный бор

13 мая 2024, 08:25, ИА Амител

Пробка на шоссе Ленточный бор / Фото: "В курсе 22"

Пробки в Барнауле утром 13 мая достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Сильнее всего движение сковано на шоссе Ленточный бор – водители сообщают о сломанном авто на перекрестке с Власихинской и ДТП рядом с АЗС "Роснефть".

Также проезд затруднен по Павловскому и Змеиногорскому трактам, улицам Власихинской, Советской Армии, Солнечной Поляне, Энтузиастов, Матросова и некоторым другим участкам.

Большое скопление транспорта в том числе наблюдается в поселке Пригородном: на улицах Новосибирской и Весенней.