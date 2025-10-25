Мэр Барнаула Вячеслав Франк проконтролировал строительство "супершколы" на улице Попова

Это будет самая большая школа в Барнауле, рассчитанная на 1100 мест

25 октября 2025, 16:05, ИА Амител

Школа в квартале "2033" / Фото: администрация Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк проверил ход работ по возведению крупнейшей школы в городе. В выездном совещании приняли участие председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров, глава администрации Индустриального района Денис Летягин, начальник Управления единого заказчика в сфере капитального строительства Светлана Чаузова, генеральный директор ООО "ГК "Союз" Владимир Отмашкин.

Школа на 1100 мест строится на улице Попова, в квартале "2033", в рамках реализации государственной программы "Развитие образования" федерального проекта "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети". Финансирование осуществляется за счет средств федерального, регионального и городского бюджетов.

Глава города Вячеслав Франк и председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич выразили признательность губернатору Алтайского края Виктору Томенко и правительству региона за возможность участия Барнаула в программе финансирования строительства школы. Как отметила председатель БГД, при развитии доступности образования в городе нужно учитывать и то, чтобы каждый реализуемый проект был качественным. Новые школы, по мнению Буевич, также станут привлекательными для молодых педагогов.

Согласно проекту, у школы будет четыре этажа, общая площадь здания – более 18 тысяч квадратных метров, с отдельными зонами для каждой ступени образования. Объединят их при помощи единого коридора и места рекреации. Также в школе будут предусмотрены гардеробы, бассейн, раздевалки, зоны для занятия ЛФК, столовая на 550 мест и актовый зал.

Начальник Управления единого заказчика в сфере капитального строительства Светлана Чаузова рассказала, что сейчас строители успели забетонировать чашу бассейна, проводятся работы по штукатурке стен, монтаж ливневой канализации и других коммуникаций. Строительная готовность школы – около 35%. Подрядчик подтвердил, что строительно-монтажные работы ведутся в графике, но осознавая приоритетность проекта, исполнитель намерен закончить работы как можно раньше.

О проекте также высказался и Вячеслав Франк, отметив уникальность возводимого учреждения.

«Впервые строим школу такого объема. Она будет самой большой на данный момент по количеству детей, которые смогут в ней обучаться в одну смену. Современная и комфортная по проекту и наполнению, эта школа просто необходима быстро развивающемуся Индустриальному району. Открытия школы с нетерпением ждут жители нового квартала "2033". Подрядчик смог организовать выполнение работ в соответствии с дорожной картой, по ряду направлений работы ведутся опережающими темпами. Поэтому в январе следующего года будем понимать точные сроки сдачи и ввода объекта в эксплуатацию», – отметил глава города.

Также мэр напомнил: с 2020 года в Барнауле введены в эксплуатацию десять детских дошкольных учреждений (девять – в Индустриальном районе, одно – в Железнодорожном районе) общей вместимостью 3045 мест. Построены три средние школы и пристройка к школе в с. Власиха; все объекты расположены в Индустриальном районе, рассчитаны на 2050 учащихся.