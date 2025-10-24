В мэрии Барнаула продолжают работу над развитием центральной части города
Главной темой обсуждения стало создание современной, удобной и безопасной транспортной инфраструктуры в центре города
24 октября 2025, 17:57, ИА Амител
В администрации Барнаула продолжается системная работа по развитию центральной части краевой столицы, сообщает мэрия.
24 октября глава города Вячеслав Франк провел совещание, на котором обсудили ключевые направления преобразования городской среды, в том числе проект переноса конечного пункта общественного транспорта с площади Баварина на площадку "Спартак-2".
В обсуждении приняли участие председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров, заместитель главы администрации по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, почетный архитектор России, генеральный директор ООО "Классика" и общественный советник главы города по вопросам градостроительства и архитектуры Александр Деринг, заместитель директора МКУ "Архитектура города Барнаула" Сергей Боженко, начальник мастерской № 4 АО "Алтайкоммунпроект" Вячеслав Котов, а также руководители профильных комитетов.
Главной темой заседания стало создание современной, удобной и безопасной транспортной инфраструктуры в центре города. Участники отметили, что реализация проекта по переносу конечной остановки позволит снизить транспортную нагрузку на площадь Баварина, улучшить пропускную способность улиц и повысить комфорт пассажиров.
Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин сообщил, что уже заключен муниципальный контракт с АО "ПИ "Алтайкоммунпроект" на выполнение проектно-сметной документации по переносу разворотного кольца троллейбусов.
Работы активно ведутся, подрядчик приступил к инженерным изысканиям и визуальному обследованию территории. Завершить разработку документации планируется до 5 декабря текущего года.
«Проектные работы будут выполняться на пяти участках, после чего подрядчик подготовит свои предложения по переносу трех автобусных и двух троллейбусных маршрутов с площади Баварина на Спартак-2», – отметил Ведяшкин.
Вячеслав Котов подчеркнул, что в рамках проектных работ запланирован масштабный комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и комфорта дорожного движения на этом участке для жителей Барнаула.
Архитектор Александр Деринг добавил, что территория "Спартак-2" нуждается в новом градостроительном осмыслении. Здесь планируется капитальный ремонт и расширение проезжей части, обустройство площадок для отстоя и разворота автобусов и троллейбусов, создание удобных пешеходных зон и тротуаров, а также установка современных остановочных комплексов с павильонами и навесами для ожидания транспорта.
Глава города Вячеслав Франк отметил, что новые формируемые транспортные и общественные узлы должны стать комфортными для барнаульцев.
Он поручил профильным комитетам детально проработать с подрядной организацией возникающие при реализации проекта вопросы, связанные с организацией дорожного движения.
19:00:06 24-10-2025
Да уж... Мало того, что набережная на отшибе, так еще нужно лишить людей возможности туда доехать на общественном транспорте. А все потому, что негоже будущим "илитным" обитателям небоскребов, что корячатся на месте нагло уничтоженного Речного вокзала, жить рядом с транспортным кольцом. Лучше там "илитные" жоповозки ставить. Да и набережную от горожан закрыть совсем - ибо нефиг шляться! Там "илитные" граждане гулять должны.
21:07:35 24-10-2025
Суета у старичков
21:23:01 24-10-2025
Спартак-2 тоже не резиновый, теперь там затыки будут обязательно. "Системщики". Другое слово здесь необходимо. "Вредители", к примеру.
21:37:18 24-10-2025
На площади Баварина пробок не видел, а вот на Мамонтова всегда затор
19:47:16 25-10-2025
"и безопасной транспортной инфраструктуры в центре города"--------- Чем меньше транспорта в центре, тем безопаснее.
10:41:23 26-10-2025
Перекраивают как хотят, от старого Барнаула ничего практически не осталось, стоят на месте интересных старых домов коттеджи нуворишей, каждый пятачок застраивается высотками, при этом говорится, что изменяется центр, развивается якобы, помню у дворца бракосочетания ничего нельзя было строить, дворец якобы разваливается, и что - впендюрили рядом аж 3 здания для себя любимых, типа некуда податься, старое здание у Динамо администрации отдаем церкви. Лицемерие задолбало уже