24 октября 2025, 17:57, ИА Амител

В мэрии Барнаула продолжают работу над развитием центральной части города / Фото: barnaul.org

В администрации Барнаула продолжается системная работа по развитию центральной части краевой столицы, сообщает мэрия.

24 октября глава города Вячеслав Франк провел совещание, на котором обсудили ключевые направления преобразования городской среды, в том числе проект переноса конечного пункта общественного транспорта с площади Баварина на площадку "Спартак-2".

В обсуждении приняли участие председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров, заместитель главы администрации по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, почетный архитектор России, генеральный директор ООО "Классика" и общественный советник главы города по вопросам градостроительства и архитектуры Александр Деринг, заместитель директора МКУ "Архитектура города Барнаула" Сергей Боженко, начальник мастерской № 4 АО "Алтайкоммунпроект" Вячеслав Котов, а также руководители профильных комитетов.

Главной темой заседания стало создание современной, удобной и безопасной транспортной инфраструктуры в центре города. Участники отметили, что реализация проекта по переносу конечной остановки позволит снизить транспортную нагрузку на площадь Баварина, улучшить пропускную способность улиц и повысить комфорт пассажиров.

Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин сообщил, что уже заключен муниципальный контракт с АО "ПИ "Алтайкоммунпроект" на выполнение проектно-сметной документации по переносу разворотного кольца троллейбусов.

Работы активно ведутся, подрядчик приступил к инженерным изысканиям и визуальному обследованию территории. Завершить разработку документации планируется до 5 декабря текущего года.

«Проектные работы будут выполняться на пяти участках, после чего подрядчик подготовит свои предложения по переносу трех автобусных и двух троллейбусных маршрутов с площади Баварина на Спартак-2», – отметил Ведяшкин.

Вячеслав Котов подчеркнул, что в рамках проектных работ запланирован масштабный комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и комфорта дорожного движения на этом участке для жителей Барнаула.

Архитектор Александр Деринг добавил, что территория "Спартак-2" нуждается в новом градостроительном осмыслении. Здесь планируется капитальный ремонт и расширение проезжей части, обустройство площадок для отстоя и разворота автобусов и троллейбусов, создание удобных пешеходных зон и тротуаров, а также установка современных остановочных комплексов с павильонами и навесами для ожидания транспорта.

Глава города Вячеслав Франк отметил, что новые формируемые транспортные и общественные узлы должны стать комфортными для барнаульцев.

Он поручил профильным комитетам детально проработать с подрядной организацией возникающие при реализации проекта вопросы, связанные с организацией дорожного движения.