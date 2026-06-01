Российские олигархи стали богаче на 21,8 млрд долларов с начала 2026 года
Наибольший прирост капитала показали владельцы активов в нефтегазовой, металлургической и химической отраслях
01 июня 2026, 16:15, ИА Амител
С начала 2026 года общее состояние богатейших представителей российского бизнеса увеличилось на 21,86 млрд долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Этот индекс является комплексным инструментом, который оценивает рыночную стоимость активов миллиардеров, включая акции компаний, а также такие специфические финансовые показатели, как соотношение капитализации к EBITDA и цена акций к прибыли. Эти метрики позволяют провести более глубокий анализ финансового состояния миллиардеров.
«BBI охватывает тщательно отобранную группу из 500 ведущих мировых миллиардеров, среди которых 20 представляют Россию. К 1 июня их совокупное состояние достигло 320,8 млрд долларов, что подчеркивает значительное влияние российских миллиардеров на глобальную финансовую картину», — пишет издание.
На вершине рейтинга, как и ранее, находится американский предприниматель Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX. Его состояние выросло на 116 млрд долларов и достигло 735 млрд. Этот рост обусловлен не только успехами Tesla в автомобильной промышленности, но и значительным увеличением капитализации SpaceX в сфере космических исследований и разработок.
Второе место занял Ларри Пейдж, соучредитель Google. Его состояние увеличилось на 52,9 млрд, достигнув 322 млрд. Пейдж, вместе с Сергеем Брином, демонстрирует высокую финансовую устойчивость и стратегическое видение в области технологий.
Сергей Брин, также соучредитель Google, занял третье место с состоянием в 299 миллиардов. Его вклад в развитие интернет-технологий и инновационные решения остается значительным и продолжает влиять на мировую экономику.
Четвертую строчку рейтинга занял Джефф Безос, глава Amazon. Его состояние увеличилось на 36 млрд и достигло 289 млрд. Безос, один из самых влиятельных предпринимателей в мире, продолжает укреплять свое влияние в сфере электронной коммерции и облачных технологий.
Замкнул первую пятерку Ларри Эллисон, один из основателей Oracle. Его состояние выросло на 33,7 млрд и на данный момент составляет 281 млрд. Эллисон, один из пионеров в области программного обеспечения, продолжает проявлять стратегическое видение и финансовую мощь в условиях динамично развивающегося рынка информационных технологий.
16:19:34 01-06-2026
А не олигархи как живут?
18:16:28 01-06-2026
Гость (16:19:34 01-06-2026) А не олигархи как живут?... хорошо
16:27:18 01-06-2026
Кому война, кому мать родна...
16:30:57 01-06-2026
Мы за них рады, но не от всей души
16:31:21 01-06-2026
так если не платят по выполненным договорам, чё не быть богаче
16:38:56 01-06-2026
Олигархи? Жулики обирающие нищий народ страны. Монополисты. За рубежом были бы дворниками.
17:31:31 01-06-2026
Кость (16:38:56 01-06-2026) Олигархи? Жулики обирающие нищий народ страны. Монополисты. ... Толстосумы богатеют России , народ России беднеет, особенно, пенсионеры! Ничему история наших не учит, видимо, не так много полезного ума. Толстосумы на Западе умнее оказались.Проанализировали результаты Великой Октябрьской социалистической революции в России. Быстро стали заниматься социальными вопросами работников. И ни один толстосум Запада не стал идиотом,призывая вернуться к 12-часовому рабочему дню.
17:33:19 01-06-2026
Ничего, скоро госбезопасность припомнит все их имена!
22:51:29 01-06-2026
Гость (17:33:19 01-06-2026) Ничего, скоро госбезопасность припомнит все их имена!...
Там половина - полные тёзки госбезопасности.
17:35:00 01-06-2026
Мне от этих доморщенных олигархов с каждым днем все хуже и хуже.
19:07:33 01-06-2026
Возмущение некорректно. Строй капиталистический в России на данный момент. Хочешь зарабатывай. А всё остальное зависть, жадность и глупость. И ещё невежество! А за революционные лозунги даже приходить не будут, на госуслугах штраф оплатишь и успокоишься.
08:39:56 02-06-2026
стали богаче --- может благодяря санкциям