Наибольший прирост капитала показали владельцы активов в нефтегазовой, металлургической и химической отраслях

01 июня 2026, 16:15, ИА Амител

Богатство / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

С начала 2026 года общее состояние богатейших представителей российского бизнеса увеличилось на 21,86 млрд долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Этот индекс является комплексным инструментом, который оценивает рыночную стоимость активов миллиардеров, включая акции компаний, а также такие специфические финансовые показатели, как соотношение капитализации к EBITDA и цена акций к прибыли. Эти метрики позволяют провести более глубокий анализ финансового состояния миллиардеров.

«BBI охватывает тщательно отобранную группу из 500 ведущих мировых миллиардеров, среди которых 20 представляют Россию. К 1 июня их совокупное состояние достигло 320,8 млрд долларов, что подчеркивает значительное влияние российских миллиардеров на глобальную финансовую картину», — пишет издание.

На вершине рейтинга, как и ранее, находится американский предприниматель Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX. Его состояние выросло на 116 млрд долларов и достигло 735 млрд. Этот рост обусловлен не только успехами Tesla в автомобильной промышленности, но и значительным увеличением капитализации SpaceX в сфере космических исследований и разработок.

Второе место занял Ларри Пейдж, соучредитель Google. Его состояние увеличилось на 52,9 млрд, достигнув 322 млрд. Пейдж, вместе с Сергеем Брином, демонстрирует высокую финансовую устойчивость и стратегическое видение в области технологий.

Сергей Брин, также соучредитель Google, занял третье место с состоянием в 299 миллиардов. Его вклад в развитие интернет-технологий и инновационные решения остается значительным и продолжает влиять на мировую экономику.

Четвертую строчку рейтинга занял Джефф Безос, глава Amazon. Его состояние увеличилось на 36 млрд и достигло 289 млрд. Безос, один из самых влиятельных предпринимателей в мире, продолжает укреплять свое влияние в сфере электронной коммерции и облачных технологий.

Замкнул первую пятерку Ларри Эллисон, один из основателей Oracle. Его состояние выросло на 33,7 млрд и на данный момент составляет 281 млрд. Эллисон, один из пионеров в области программного обеспечения, продолжает проявлять стратегическое видение и финансовую мощь в условиях динамично развивающегося рынка информационных технологий.