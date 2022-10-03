Барнаульский бизнесмен выкупил землю под жилой дом возле моста на Новом рынке

В Барнауле на аукционе за 7,5 млн рублей продали участок земли площадью 1,5 тыс. кв. метров на пр. Ленина, 131/2, сообщает «Толк».

Напомним, земельный участок с заброшенным двухэтажным зданием выставили на торги в июне.

«Земля находилась в федеральной собственности, поэтому агентом и продавцом выступал „Дом.рф“. Из протокола аукциона следует, что заявился только один участник. Он же и признан победителем без торгов», — отмечает издание.

По данным единого госреестра недвижимости, земля предназначена для эксплуатации административно-жилого здания. В теории здесь можно построить жилой дом до 25 этажей, коммерческие, административные объекты почти любых назначений.

Сейчас на участке стоит аварийный двухэтажный дом 1951 года постройки, непригодный для эксплуатации и подлежащий сносу. Поблизости находится мост возле Нового рынка, закрытый на реконструкцию до ноября 2023 года.

Ранее сообщили, что несколько старинных домов XIX века снесут в ближайшее время в Барнауле.