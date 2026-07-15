В России предложили ввести штрафы за обнаженные манекены в витринах магазинов
Автор идеи считает, что такие образы ведут к преждевременной сексуализации детей и нарушают нормы приличия
15 июля 2026, 20:47, ИА Амител
Политтехнолог и общественный деятель Вадим Попов выступил с предложением штрафовать российских предпринимателей за размещение в торговых залах и на витринах обнаженных манекенов, пишет "Абзац".
Эксперт считает, что такие визуальные образы могут ставить взрослых в неловкое положение. Дети нередко задают из‑за них неудобные вопросы, к которым родители и другие взрослые оказываются не готовы.
Попов пояснил, что подобная подача провоцирует преждевременную сексуализацию несовершеннолетних и идет вразрез с общепринятыми нормами приличия. Особенно остро проблема проявляется, если магазины с манекенами в откровенных позах располагаются неподалеку от детских учреждений — школ и садов.
В качестве правовой основы для инициативы предлагается использовать уже действующий закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. При этом автор подчеркивает, что цель санкций — не нанести удар по бизнесу, а побудить предпринимателей внимательнее относиться к оформлению витрин.
Размер штрафа, по замыслу Попова, должен составлять 50 тысяч рублей. Такая сумма носит скорее профилактический характер и не станет критичной для малого бизнеса, который и так сталкивается с серьезными трудностями.
20:55:09 15-07-2026
так же надо одеть все античные статуи и их изображения.
21:09:13 15-07-2026
на пляже женщины ходят только в купильниках ...
иногда они мокрые ... и облегают фигуру ...
"такие образы ведут к преждевременной сексуализации детей и нарушают нормы приличия"
21:14:38 15-07-2026
Ещё один идиот на нашу голову.
21:36:42 15-07-2026
Нет в стране нынче бед кроме голых манекенов и мармеладных червяков. Упаси бог, допускать этих идиотов до реального воспитания детей.
21:57:19 15-07-2026
Что же так кукольная нагота триггерит Вадима Попова? Тут к психиатру пора.
22:04:56 15-07-2026
Совсем долбанулись. Скоро женщин предложат штрафовать за то что грудь выделяется и это провоцирует преждевременную сексуализацию несовершеннолетних и идет вразрез с провоцирует преждевременную сексуализацию несовершеннолетних и идет вразрез с общепринятыми нормами приличия. . Депутат рассказал бы, что он понимает под общепринятыми нормами приличия. Вот получать миллионы, устанавливая при этом людям нищенский прожиточный минимум это неприлично, это даже преступление. А манекен, так куклу Барби раздеть, О Боже, депутатские дети сексуализируются раньше времени. Купальники вообще запретить надо.
02:27:58 16-07-2026
Когда заняться нечем.
03:08:37 16-07-2026
Как вообще можно додуматься до таких идей...
06:14:07 16-07-2026
И купальники с голой домой тоже надо запретить. И куклы голышом.
06:24:14 16-07-2026
Пупсиков запретите!!! А вообще, правда, мужику бы у психиатра провериться. Фантазии явно не здоровые.
09:36:39 16-07-2026
Вспоминается бессмертное "Девчонки вид ужасно гол,
Куда смотрели комсомол
И школа..."
09:45:41 16-07-2026
Всех в паранжу одеть хочет?