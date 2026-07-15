В России предложили ввести штрафы за обнаженные манекены в витринах магазинов

Автор идеи считает, что такие образы ведут к преждевременной сексуализации детей и нарушают нормы приличия

15 июля 2026, 20:47, ИА Амител

Манекен / Фото: сгенерировано ИИ Яндекс Алиса / amic.ru

Политтехнолог и общественный деятель Вадим Попов выступил с предложением штрафовать российских предпринимателей за размещение в торговых залах и на витринах обнаженных манекенов, пишет "Абзац".

Эксперт считает, что такие визуальные образы могут ставить взрослых в неловкое положение. Дети нередко задают из‑за них неудобные вопросы, к которым родители и другие взрослые оказываются не готовы.

Попов пояснил, что подобная подача провоцирует преждевременную сексуализацию несовершеннолетних и идет вразрез с общепринятыми нормами приличия. Особенно остро проблема проявляется, если магазины с манекенами в откровенных позах располагаются неподалеку от детских учреждений — школ и садов.

В качестве правовой основы для инициативы предлагается использовать уже действующий закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. При этом автор подчеркивает, что цель санкций — не нанести удар по бизнесу, а побудить предпринимателей внимательнее относиться к оформлению витрин.

Размер штрафа, по замыслу Попова, должен составлять 50 тысяч рублей. Такая сумма носит скорее профилактический характер и не станет критичной для малого бизнеса, который и так сталкивается с серьезными трудностями.