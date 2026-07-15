НОВОСТИОбщество

В России предложили ввести штрафы за обнаженные манекены в витринах магазинов

Автор идеи считает, что такие образы ведут к преждевременной сексуализации детей и нарушают нормы приличия

15 июля 2026, 20:47, ИА Амител

Манекен / Фото: сгенерировано ИИ Яндекс Алиса / amic.ru
Манекен / Фото: сгенерировано ИИ Яндекс Алиса / amic.ru

Политтехнолог и общественный деятель Вадим Попов выступил с предложением штрафовать российских предпринимателей за размещение в торговых залах и на витринах обнаженных манекенов, пишет "Абзац".

Эксперт считает, что такие визуальные образы могут ставить взрослых в неловкое положение. Дети нередко задают из‑за них неудобные вопросы, к которым родители и другие взрослые оказываются не готовы. 

Попов пояснил, что подобная подача провоцирует преждевременную сексуализацию несовершеннолетних и идет вразрез с общепринятыми нормами приличия. Особенно остро проблема проявляется, если магазины с манекенами в откровенных позах располагаются неподалеку от детских учреждений — школ и садов.

В качестве правовой основы для инициативы предлагается использовать уже действующий закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. При этом автор подчеркивает, что цель санкций — не нанести удар по бизнесу, а побудить предпринимателей внимательнее относиться к оформлению витрин.

Размер штрафа, по замыслу Попова, должен составлять 50 тысяч рублей. Такая сумма носит скорее профилактический характер и не станет критичной для малого бизнеса, который и так сталкивается с серьезными трудностями.

Супермаркет / Изображение сгенерировано

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Комментарии 12

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бинго.бонго.

20:55:09 15-07-2026

так же надо одеть все античные статуи и их изображения.

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Шинник

21:09:13 15-07-2026

на пляже женщины ходят только в купильниках ...
иногда они мокрые ... и облегают фигуру ...
"такие образы ведут к преждевременной сексуализации детей и нарушают нормы приличия"

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Гость

21:14:38 15-07-2026

Ещё один идиот на нашу голову.

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Гость

21:36:42 15-07-2026

Нет в стране нынче бед кроме голых манекенов и мармеладных червяков. Упаси бог, допускать этих идиотов до реального воспитания детей.

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Гость

21:57:19 15-07-2026

Что же так кукольная нагота триггерит Вадима Попова? Тут к психиатру пора.

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гость

22:04:56 15-07-2026

Совсем долбанулись. Скоро женщин предложат штрафовать за то что грудь выделяется и это провоцирует преждевременную сексуализацию несовершеннолетних и идет вразрез с провоцирует преждевременную сексуализацию несовершеннолетних и идет вразрез с общепринятыми нормами приличия. . Депутат рассказал бы, что он понимает под общепринятыми нормами приличия. Вот получать миллионы, устанавливая при этом людям нищенский прожиточный минимум это неприлично, это даже преступление. А манекен, так куклу Барби раздеть, О Боже, депутатские дети сексуализируются раньше времени. Купальники вообще запретить надо.

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Гость

02:27:58 16-07-2026

Когда заняться нечем.

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Гость

03:08:37 16-07-2026

Как вообще можно додуматься до таких идей...

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Александр

06:14:07 16-07-2026

И купальники с голой домой тоже надо запретить. И куклы голышом.

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Гость

06:24:14 16-07-2026

Пупсиков запретите!!! А вообще, правда, мужику бы у психиатра провериться. Фантазии явно не здоровые.

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Гость

09:36:39 16-07-2026

Вспоминается бессмертное "Девчонки вид ужасно гол,
Куда смотрели комсомол
И школа..."

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Гость

09:45:41 16-07-2026

Всех в паранжу одеть хочет?

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