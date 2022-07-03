Такой день. Прощание с мотоциклом у «Байк-бара» и «пирожковый раскол» в Сростках

Жители Барнаула пришли попрощаться с мотоциклом у «Байк-бара» на проспекте Красноармейском.

У арт-объекта собираются байкеры и обычные прохожие.

Конструкцию сняли с места и увезли. Пока окончательно неизвестно, найдёт ли она для себя новое место.

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Общество На садовом участке в Барнауле нашли авиационную пушку

Туристы стали меньше обращать внимание на сростинские пирожки, которые дорожают, теряют в качестве и не наполняют бюджет села. Об этом рассуждает глава Сростинского сельсовета Алексей Боян. Он уверен, что большая конкуренция на «пирожковом рынке» уже должна была привести к росту качества и сделать из выпечки такой же бренд, как алтайский мёд.

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Общество В Алтайском крае продолжается массовая гибель пчел

С начала купального сезона в Барнауле утонули три человека. Все они произошли на так называемых диких пляжах, где купание запрещено и установлены соответствующие информационные знаки.

На городских водоёмах работают мобильные группы, которые проводят с отдыхающими профилактические беседы.