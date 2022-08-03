В Барнауле на объездной заметили трех «огромных лосей», из которых два были «поменьше»

Водителей призвали к максимальной бдительности

3 августа 2022, 15:53

В Барнауле ночью 3 августа на объездной заметили лосиху с двумя лосятами, сообщает «Барнаул 22».

«Три огромных лося стоят. Очень большие. Один побольше, а за ним поменьше», — отметила автор видео.

Водителей призвали к максимальной бдительности на дороге, особенно в тёмное время суток.

Ранее в Барнауле лось выскочил на дорогу перед машиной на шоссе Ленточный бор и скрылся в другой части леса.

Барнаулец едва не сбил стадо лосей на трассе

Барнаулец едва не сбил стадо лосей на трассе

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