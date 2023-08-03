Параплан рухнул на Алтае

Прокуратура проводит проверку

03 августа 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: t.me/zstproc

В Республике Алтай транспортная прокуратура выясняет обстоятельства падения параплана.

Как сообщили в телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, происшествие случилось 2 августа около 15:00 в ходе спортивных мероприятий вблизи села Курай в Кош-Агачском районе.

О пострадавших не сообщается.