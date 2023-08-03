Параплан рухнул на Алтае
Прокуратура проводит проверку
03 августа 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: t.me/zstproc
В Республике Алтай транспортная прокуратура выясняет обстоятельства падения параплана.
Как сообщили в телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, происшествие случилось 2 августа около 15:00 в ходе спортивных мероприятий вблизи села Курай в Кош-Агачском районе.
О пострадавших не сообщается.
09:22:44 03-08-2023
Вы видели что происходит в Республике Алтай в воздухе? Там походу только Карлсон не летает. И то потому что боится столкнуться с парапланеристами, мотодельталетателями, вертолётами и прочей малой, средней и крупнорогатой авиацией. Там их вообще кто то контролирует? Что не день, то вертолет, или дельтолёт. А ведь они ладно если бы сами убивались, так они же и людей опасности подвергают!
09:52:17 03-08-2023
Гость (09:22:44 03-08-2023) Вы видели что происходит в Республике Алтай в воздухе? Там п... "Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку? За дверью бессмысленно все, особенно — возглас счастья. Только в уборную — и сразу же возвращайся." (с)