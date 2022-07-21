Премьер-министр Италии вновь заявил, что уйдет в отставку
Марио Драги уже подавал заявление об уходе с поста на прошлой неделе, но президент республике его отклонил
21 июля 2022, 16:06, Никита Черников
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил парламенту, что отправляется к президенту Серджо Маттарелле, чтобы вновь подать в отставку, пишет ТАСС.
«Я прошу приостановить заседание. Потому что я отправляюсь к президенту республики, чтобы сообщить о своих намерениях», — сказал он в нижней палате законодательного органа.
14 июля Драги уже подавал в отставку, объяснив это «проблемами в правящей коалиции», однако президент Италии Серджо Маттарелла отклонил ее, поскольку правительство не утрачивало поддержку парламентского большинства.
В начале июля о своем уходе в отставку также сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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