Премьер-министр Италии вновь заявил, что уйдет в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил парламенту, что отправляется к президенту Серджо Маттарелле, чтобы вновь подать в отставку, пишет ТАСС.

«Я прошу приостановить заседание. Потому что я отправляюсь к президенту республики, чтобы сообщить о своих намерениях», — сказал он в нижней палате законодательного органа.

14 июля Драги уже подавал в отставку, объяснив это «проблемами в правящей коалиции», однако президент Италии Серджо Маттарелла отклонил ее, поскольку правительство не утрачивало поддержку парламентского большинства.

В начале июля о своем уходе в отставку также сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.