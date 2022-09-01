Путин распорядился найти и наказать виновных в срыве ремонта школ в Алтайском крае

Президент России Владимир Путин поручил найти виновных в срыве сроков капремонта школ в регионах страны, в том числе и в Алтайском крае. Об этом пишет «Ъ».

Поводом для такого распоряжения стал доклад главы Минпросвещения Сергея Кравцова о ситуации с учебными заведениями. По данным министра, в РФ 84 школы не успели завершить капремонт к 1 сентября. 15 из них откроются с началом учебного года, но работы продолжатся локально. Остальные учреждения возобновят работу до конца сентября-октября.

Как отметил Кравцов, ситуация связана с тем, что во время работ нашли новые дефекты. Дети из этих школ будут учиться в школах неподалёку.

«Данная ситуация находится у нас на особом контроле, особенно в Алтайском крае, республиках Тыва, Башкортостан, Курской области», — доложил президенту Кравцов.

В ответ Путин потребовал выявить виновных и «посмотреть на подрядчиков», которые не уложились в сроки.

«Нужно соответствующим образом отреагировать. Зачем с ними в дальнейшем заключать контракты на подобные работы? Я попрошу внимательным образом к этому отнестись и проконтролировать ситуацию, которая складывается в регионах», — сказал глава государства.

Ранее amic.ru рассказал, как строятся и ремонтируются школы и детсады в Алтайском крае.