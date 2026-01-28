В Госдуме опровергли блокировку Telegram к сентябрю 2026 года

Любые разговоры о судьбе мессенджера без официальных заявлений Роскомнадзора не имеют практического смысла

28 января 2026, 11:41, ИА Амител

Блокировки / Telegram / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Спекуляции о возможной блокировке Telegram в России не имеют оснований, поскольку объявлять реальные планы по ограничению работы сервисов может только Роскомнадзор. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

«Тема возможных блокировок Telegram не перестает звучать в средствах массовой информации и комментариях моих коллег по Государственной Думе. Моя позиция проста: спекулировать о блокировках бессмысленно, а использовать животрепещущую тему для повышения цитируемости сомнительно», — сказал Боярский.

Он подчеркнул, что любые разговоры о судьбе мессенджера без официальных заявлений Роскомнадзора не имеют практического смысла и лишь создают информационный шум.

Поводом для дискуссии стали слова заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, который ранее допустил возможность полной блокировки Telegram по схеме, аналогичной ограничениям в отношении YouTube, к сентябрю 2026 года. Позднее Делягин уточнил, что не располагает какой-либо инсайдерской информацией и высказывал лишь личное предположение.