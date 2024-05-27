Жуткое ДТП с участием фуры и легковушки произошло на трассе Барнаул — Новосибирск
Авария случилась в Черепановском районе
27 мая 2024, 09:20, ИА Амител
ДТП в Черепановском районе / Фото: АСТ-54
В Новосибирской области произошло серьезное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, сообщает АСТ-54.
ДТП случилось 26 мая у поселка Привольного Черепановского района, который примыкает к Чуйском тракту.
"Девушка на легковушке виновата, ехала с ребенком. Ее увезли в больницу. Что с дитем – неизвестно", – рассказал очевидец.
От удара легковушка превратилась в груду металла. Грузовик также серьезно пострадал. Официальных подробностей об аварии пока не поступало.
11:06:11 27-05-2024
Дибил на кресте, куда летел не понятно. Не умеешь ездить не летай. Купи ладу и ковыляй потихоооонечку... )))
12:00:31 27-05-2024
Гость (11:06:11 27-05-2024) Дибил на кресте, куда летел не понятно. Не умеешь ездить не ... дибил, он и на ладе дебил.