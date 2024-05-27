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Жуткое ДТП с участием фуры и легковушки произошло на трассе Барнаул — Новосибирск

Авария случилась в Черепановском районе

27 мая 2024, 09:20, ИА Амител

ДТП в Черепановском районе / Фото: АСТ-54
ДТП в Черепановском районе / Фото: АСТ-54

В Новосибирской области произошло серьезное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, сообщает АСТ-54.

ДТП случилось 26 мая у поселка Привольного Черепановского района, который примыкает к Чуйском тракту.

"Девушка на легковушке виновата, ехала с ребенком. Ее увезли в больницу. Что с дитем – неизвестно", – рассказал очевидец.

От удара легковушка превратилась в груду металла. Грузовик также серьезно пострадал. Официальных подробностей об аварии пока не поступало.

ДТП Новосибирская область

Комментарии 2

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Гость

11:06:11 27-05-2024

Дибил на кресте, куда летел не понятно. Не умеешь ездить не летай. Купи ладу и ковыляй потихоооонечку... )))

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Жора

12:00:31 27-05-2024

Гость (11:06:11 27-05-2024) Дибил на кресте, куда летел не понятно. Не умеешь ездить не ... дибил, он и на ладе дебил.

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