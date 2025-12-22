Проблемы с желудком. Бари Алибасову запретили алкоголь на Новый год

Продюсер уже несколько лет живет с язвенной болезнью

Продюсеру и музыканту Бари Алибасову врачи запретили употреблять алкоголь на Новый год из-за резкого ухудшения состояния желудка. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, 78-летний артист в последние дни обратился к медикам с жалобами на сильные боли в животе. Алибасов уже несколько лет живет с язвенной болезнью, однако сейчас симптомы обострились: боли усиливаются после приема пищи, появилась постоянная изжога. Врачи предупредили, что употребление спиртного в таком состоянии может спровоцировать желудочное кровотечение, поэтому продюсеру назначили строгую диету и полный отказ от алкоголя.

«Проблемы с желудком у Алибасова тянутся с 2019 года, когда он по ошибке выпил средство для прочистки труб "Крот", перепутав его с йогуртом. Тогда музыкант получил тяжелые химические ожоги пищевода и желудка и впал в кому. Позднее он пытался взыскать компенсацию с производителя чистящего средства, однако суд отказал в удовлетворении иска», – отмечает Mash.

