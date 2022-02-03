Директора барнаульской школы осудят за то, что заставляла учителей вернуть компенсации
Руководитель учреждения утверждала, что в школе очень тяжелая финансовая ситуация
3 февраля 2022, 08:01
Директора одной из барнаульских школ осудят за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
Руководитель образовательного учреждения организовала схему с начислением педагогам компенсационных выплат.
Преподаватели получали деньги, но директор под предлогом тяжёлой финансовой ситуации просила вернуть средства в бюджет школы. 10 учителей периодически отдавали деньги, а общая сумма этих возвратов превысила 1,7 млн рублей.
В ходе предварительного следствия женщина признала свою вину. Уголовное дело передано в суд.
Комментарии
Новости партнеров