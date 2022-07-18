Смертельная авария в Алтайском крае могла произойти из-за лисы

В СМИ появились подробности смертельной аварии, которая унесла жизни трех человек в Алтайском крае. В результате столкновения погибла женщина-водитель, а также два пассажира, в числе которых трехлетний мальчик.

Как сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на слова очевидцев, спровоцировала аварию лиса, которая выбежала на дорогу. Женщина за рулем иномарки сначала сбила животное, после чего не справилась с управлением и врезалась в грузовик, который ехал по встречной полосе.

Отмечается, что после удара грузовик около 40 метров тащил иномарку по дороге.

Напомним, что в аварии погибла женщина 1985 года рождения, а также девушка 2004 года рождения и мальчик 2019 года рождения.