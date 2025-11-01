НОВОСТИЭкономика

Россиянам напомнили о необходимости выплаты налога на имущество

Необходимую сумму нужно погасить до 1 декабря

01 ноября 2025, 14:45, ИА Амител

Налоги, выплаты налогов / Фото: сайт ФНС России
Налоги, выплаты налогов / Фото: сайт ФНС России

До крайнего срока уплаты имущественных налогов за 2024 год у россиян остался месяц – внести деньги нужно до 1 декабря. Это касается владельцев недвижимости, земли и транспортных средств, пишет РИА Новости.

Как сообщила налоговый эксперт Оксана Мучараева, уведомления, рассылаемые Федеральной налоговой службой, доставляются собственникам имущества в почтовые ящики или в электронном формате через личный кабинет налогоплательщика на портале "Госуслуги".

В налоговом уведомлении также содержатся сведения о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ) по тем доходам, с которых налог не был удержан ранее. Процентные ставки на имущественный, земельный и транспортный налоги могут отличаться в зависимости от региона. Размер налогового платежа также может быть скорректирован в связи с переоценкой имущества.

Ранее сообщалось о том, что в России с 1 ноября долги будут списываться без решения суда.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Незаметный" налог. Почему вместо отмены НДС Госдума повышает его до 22%

Как Минфин из трех зол выбрал повышение фискальной нагрузки?
Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

15:51:28 01-11-2025

Фиг вам, вы неправильно расходуете бюджет

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:03:03 02-11-2025

Гость (15:51:28 01-11-2025) Фиг вам, вы неправильно расходуете бюджет... Куда ты денешься с подводной лодки?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:26:43 01-11-2025

У государства гигантский долг перед советскими вкладчиками! Если десятками лет у должника действительно "нет денег", то пусть он приступит к расчёту с такими гражданами хотя бы в форме освобождения их от любого налога в пределах заимствованной у каждого из них суммы, проиндексированной адекватно её обесценению!

  -9 Нравится
Ответить
