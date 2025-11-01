Необходимую сумму нужно погасить до 1 декабря

01 ноября 2025, 14:45, ИА Амител

Налоги, выплаты налогов / Фото: сайт ФНС России

До крайнего срока уплаты имущественных налогов за 2024 год у россиян остался месяц – внести деньги нужно до 1 декабря. Это касается владельцев недвижимости, земли и транспортных средств, пишет РИА Новости.

Как сообщила налоговый эксперт Оксана Мучараева, уведомления, рассылаемые Федеральной налоговой службой, доставляются собственникам имущества в почтовые ящики или в электронном формате через личный кабинет налогоплательщика на портале "Госуслуги".

В налоговом уведомлении также содержатся сведения о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ) по тем доходам, с которых налог не был удержан ранее. Процентные ставки на имущественный, земельный и транспортный налоги могут отличаться в зависимости от региона. Размер налогового платежа также может быть скорректирован в связи с переоценкой имущества.

