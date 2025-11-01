Россиянам напомнили о необходимости выплаты налога на имущество
Необходимую сумму нужно погасить до 1 декабря
01 ноября 2025, 14:45, ИА Амител
До крайнего срока уплаты имущественных налогов за 2024 год у россиян остался месяц – внести деньги нужно до 1 декабря. Это касается владельцев недвижимости, земли и транспортных средств, пишет РИА Новости.
Как сообщила налоговый эксперт Оксана Мучараева, уведомления, рассылаемые Федеральной налоговой службой, доставляются собственникам имущества в почтовые ящики или в электронном формате через личный кабинет налогоплательщика на портале "Госуслуги".
В налоговом уведомлении также содержатся сведения о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ) по тем доходам, с которых налог не был удержан ранее. Процентные ставки на имущественный, земельный и транспортный налоги могут отличаться в зависимости от региона. Размер налогового платежа также может быть скорректирован в связи с переоценкой имущества.
Ранее сообщалось о том, что в России с 1 ноября долги будут списываться без решения суда.
15:51:28 01-11-2025
Фиг вам, вы неправильно расходуете бюджет
09:03:03 02-11-2025
Гость (15:51:28 01-11-2025) Фиг вам, вы неправильно расходуете бюджет... Куда ты денешься с подводной лодки?
20:26:43 01-11-2025
У государства гигантский долг перед советскими вкладчиками! Если десятками лет у должника действительно "нет денег", то пусть он приступит к расчёту с такими гражданами хотя бы в форме освобождения их от любого налога в пределах заимствованной у каждого из них суммы, проиндексированной адекватно её обесценению!