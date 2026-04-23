На Алтае продают земельные участки размером с Ватикан и больше

Горный Алтай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России появились в продаже масштабные земельные участки — по площади они сопоставимы с небольшими государствами. Крупнейшие лоты представлены на Алтае, а также в Калининградской и Тверской областях, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на "Яндекс".

Один из самых внушительных участков располагается в горах Алтая: его площадь достигает 169 тысяч соток (1,69 тысячи гектаров) — это примерно треть территории Сан‑Марино. Участок состоит из семи смежных земель вблизи села Каракол и Каракольских горных озер, а его стоимость — 450 миллионов рублей.

Еще один крупный лот — участок 103 тысячи соток (1,03 тысячи гектаров), что примерно соответствует половине площади островного государства Науру в Тихом океане. Он находится в урочище "Чегонский маральник" рядом с селом Чегон в Алтайском крае.

Земля предлагается вместе с поголовьем маралов за 115 миллионов рублей — новый владелец сможет, к примеру, построить усадьбу с вертолетной площадкой или открыть экоферму.

В числе крупных предложений — участок площадью 17 тысяч соток (170 гектаров) в Колосовке Калининградской области. По размеру он чуть меньше Монако, а его цена — 75 миллионов рублей. На территории разрешены охота и рыболовство.

Также в списке самых масштабных лотов — два участка по 5 тысяч соток (по 50 гектаров), по площади сопоставимые с Ватиканом. Первый расположен в Республике Алтай, в месте слияния рек Урсул и Катунь, и продается за 135 миллионов рублей. Второй — за 2 миллиона рублей, находится в Тверской области, всего в 100 метрах от Волги.




