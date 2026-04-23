На Алтае продают земельные участки размером с Ватикан и больше

Один лот земли сопоставим с третью территории Сан‑Марино. Максимальная цена за землю составляет 450 млн рублей

23 апреля 2026, 18:03, ИА Амител

Горный Алтай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России появились в продаже масштабные земельные участки — по площади они сопоставимы с небольшими государствами. Крупнейшие лоты представлены на Алтае, а также в Калининградской и Тверской областях, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на "Яндекс". 

Один из самых внушительных участков располагается в горах Алтая: его площадь достигает 169 тысяч соток (1,69 тысячи гектаров) — это примерно треть территории Сан‑Марино. Участок состоит из семи смежных земель вблизи села Каракол и Каракольских горных озер, а его стоимость — 450 миллионов рублей.

Еще один крупный лот — участок 103 тысячи соток (1,03 тысячи гектаров), что примерно соответствует половине площади островного государства Науру в Тихом океане. Он находится в урочище "Чегонский маральник" рядом с селом Чегон в Алтайском крае. 

Земля предлагается вместе с поголовьем маралов за 115 миллионов рублей — новый владелец сможет, к примеру, построить усадьбу с вертолетной площадкой или открыть экоферму.

В числе крупных предложений — участок площадью 17 тысяч соток (170 гектаров) в Колосовке Калининградской области. По размеру он чуть меньше Монако, а его цена — 75 миллионов рублей. На территории разрешены охота и рыболовство.

Также в списке самых масштабных лотов — два участка по 5 тысяч соток (по 50 гектаров), по площади сопоставимые с Ватиканом. Первый расположен в Республике Алтай, в месте слияния рек Урсул и Катунь, и продается за 135 миллионов рублей. Второй — за 2 миллиона рублей, находится в Тверской области, всего в 100 метрах от Волги. Ранее сообщалось, что Горный Алтай никак не смирится с реформой самоуправления.

Республика Алтай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комментарии 8

..............................

18:26:02 23-04-2026

Для этого Турчака сюда прислали...

Гость

19:29:24 23-04-2026

.............................. (18:26:02 23-04-2026) Для этого Турчака сюда прислали...... Он там не по этому вопросу)

Гость

20:13:20 23-04-2026

.............................. (18:26:02 23-04-2026) Для этого Турчака сюда прислали...... Для чего? Порядок навести?

Musik

18:40:41 23-04-2026

Аренда видимо, сх земли.
До реальной собственности ой еще далеко.

Гость

19:53:49 23-04-2026

Росчерк пера и земля в продаже.
Белуха сколько стоить будет ?
Питерские поняли что можно все !
И народ покорно все это проглотит.
Так.. всякие кони в польтах внутри себя повозмущаются и на том все кончится
А покупатель может быть Лягь Синь Пунь или Ван Сынь мынь

Гость

22:32:12 23-04-2026

Пролет с Аляской не переплюнуть, пусть деньгу свои башляют, может хоть немного региону достанется. А найдут золотишко, так ещё лучше!!!

Гость

10:09:09 24-04-2026

Гость (22:32:12 23-04-2026) Пролет с Аляской не переплюнуть, пусть деньгу свои башляют, ... Там есть рудное золото, посмотрите на гугл карту, по спутникам много где видно как золотари "работают".

Гость

15:06:43 24-04-2026

Гость (10:09:09 24-04-2026) Там есть рудное золото, посмотрите на гугл карту, по спутник... В былые времена по улицам городов действительно курсировали специальные люди – «золотари», которые занимались чисткой выгребных ям. Они ездили на обозах, запряженных лошадьми. На телегах были установлены бочки, которые с помощью большого ковша и заполнялись содержимым туалетов так называемого прямого падения. Все нечистоты «золотари» обычно вывозили за пределы города.

Ну что сказать? Смеялся!

