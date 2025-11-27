Россиянка шесть часов сидела с ребенком в машине, чтобы не отдавать ее приставам
Арестовать автомобиль собирались из-за долгов женщины
27 ноября 2025, 16:05, ИА Амител
В Чите судебные приставы конфисковали автомобиль у местной жительницы из-за задолженности, превышающей миллион рублей. Но отдавать авто она отказалась, запершись в машине с ребенком на шесть часов, сообщает "КП-Иркутск" со ссылкой на ФССП Забайкалья.
Два года назад женщина оформила кредит в банке на сумму 850 тысяч рублей, а также воспользовалась услугами микрофинансовой компании. С тех пор она не погасила ни один платеж и избегала встреч с судебными приставами. Сама должница и ее транспортное средство были объявлены в розыск.
После обнаружения и уведомления об изъятии автомобиля женщина забаррикадировалась в салоне своей машины вместе с трехмесячным младенцем, проведя там шесть часов. Однако ее действия привели лишь к тому, что из-за продолжительной работы двигателя начало заканчиваться топливо, которое пришлось везти ее родственникам. Кроме того, сотрудники ФССП посчитали условия содержания ребенка неблагоприятными и проинформировали представителей органов опеки.
Многочисленные попытки представителей закона убедить женщину передать автомобиль оказались безуспешными, но, в конечном итоге, осознав безвыходность положения, она вместе с ребенком и членами семьи отправилась домой, а автомобиль был эвакуирован.
16:22:02 27-11-2025
" С тех пор она не погасила ни один платеж" - на что она расчитывала ? на конец света
16:28:22 27-11-2025
>>> (16:22:02 27-11-2025) " С тех пор она не погасила ни один платеж" - на что она рас... ни на что такие люди не рассчитывают. они вообще ничего не рассчитывают
16:55:50 27-11-2025
>>> (16:22:02 27-11-2025) " С тех пор она не погасила ни один платеж" - на что она рас... Падение метеоритов не является уважительной причиной.
09:53:05 28-11-2025
>>> (16:22:02 27-11-2025) " С тех пор она не погасила ни один платеж" - на что она рас... На что рассчитывал банк, когда давал ей деньги?
16:24:09 27-11-2025
забрать ребенка за жестокое обращение
16:43:11 27-11-2025
А говорят еще что при повреждении мозга человек не выживает, тут вон вообще без мозгов и ничего, до сих пор живая.
17:00:17 27-11-2025
Надо было две брать, всё равно не отдавать.
18:11:42 27-11-2025
Вчера читала что беременным простят кредиты, теперь поняла - до поры пока не родят
18:38:39 27-11-2025
Забили бы картошку в выхлопную, на морозе сразу бы вылезла. Раз стекло разбивать нельзя.
09:51:30 28-11-2025
Шесть часов приставы издевались над трехмесячным младенцем из-за миллиона рублей (!!!)! Когда списывают миллиардные долги коррупционерам...
13:02:55 28-11-2025
Гость (09:51:30 28-11-2025) Шесть часов приставы издевались над трехмесячным младенцем и... И еще что-то там мурлыкают о деторождаемости!! За какой-то лям! Всего то лям!