Россиянка шесть часов сидела с ребенком в машине, чтобы не отдавать ее приставам

Арестовать автомобиль собирались из-за долгов женщины

27 ноября 2025, 16:05, ИА Амител

В Чите судебные приставы конфисковали автомобиль у местной жительницы из-за задолженности, превышающей миллион рублей. Но отдавать авто она отказалась, запершись в машине с ребенком на шесть часов, сообщает "КП-Иркутск" со ссылкой на ФССП Забайкалья.

Два года назад женщина оформила кредит в банке на сумму 850 тысяч рублей, а также воспользовалась услугами микрофинансовой компании. С тех пор она не погасила ни один платеж и избегала встреч с судебными приставами. Сама должница и ее транспортное средство были объявлены в розыск.

После обнаружения и уведомления об изъятии автомобиля женщина забаррикадировалась в салоне своей машины вместе с трехмесячным младенцем, проведя там шесть часов. Однако ее действия привели лишь к тому, что из-за продолжительной работы двигателя начало заканчиваться топливо, которое пришлось везти ее родственникам. Кроме того, сотрудники ФССП посчитали условия содержания ребенка неблагоприятными и проинформировали представителей органов опеки.

Многочисленные попытки представителей закона убедить женщину передать автомобиль оказались безуспешными, но, в конечном итоге, осознав безвыходность положения, она вместе с ребенком и членами семьи отправилась домой, а автомобиль был эвакуирован.