В Кузбассе мужчина попал в руки приставов, придя на свидание с одной из них

Мужчина сам предложил встретиться в тот же день

09 октября 2025, 21:30, ИА Амител

Судебный пристав / Фото: ГУФССП России по Кемеровской области
Судебный пристав / Фото: ГУФССП России по Кемеровской области

В Кузбассе судебные приставы необычным способом разыскали должника. Как сообщили в управлении ФССП, мужчина уклонялся от уплаты долга в размере 100 тысяч рублей и длительное время скрывался. Его дом оказался пустым, а родственники отказывались сообщать информацию о местонахождении.

Сотрудница службы нашла должника через социальные сети и начала переписку от своего имени. Мужчина сам предложил встретиться в тот же день, не подозревая о ее настоящей должности.

На свидание пристав приехала вместе с коллегами. Мужчине вручили требование об оплате задолженности и явке, а также описали имущество для возможного ареста.

Мужчину предупредили, что в случае неуплаты долга имущество передадут на принудительную реализацию
суд Кемеровская область долги

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

08:19:52 10-10-2025

Приставы наверное гордятся такой сообразительностью, а по факту какая гадость.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:39:31 10-10-2025

Гость (08:19:52 10-10-2025) Приставы наверное гордятся такой сообразительностью, а по фа... про акцию "приведи чела на контракт и получи 80тыр" - слышали?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:09 10-10-2025

Подленько.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:21:27 10-10-2025

Гость (11:04:09 10-10-2025) Подленько.... а долги не возвращать не подленько?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

11:10:40 10-10-2025

А по закону работать не? Вообще жесть.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:23:56 10-10-2025

Иванна (11:10:40 10-10-2025) А по закону работать не? Вообще жесть.... О каком законе вы говорите? Наверно вы живете где-то за бугром?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:04:24 10-10-2025

Иванна (11:10:40 10-10-2025) А по закону работать не? Вообще жесть.... А что там незаконного? Нет выгоды для себя, для госбюджета, из которого и пенсии тоже платят, и социальные пособии

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Максим

12:10:18 10-10-2025

А что у пристава не было фоток с формой и на странице не указано место работы?
И в переписке врала о себе?

Вот так захочет познакомится с мужчиной и будет локти грызть, что никто замуж не берет.
Или это такая реклама ФСПП? миленько.

Приходи к нам на свиданку, вы нам долг, а мы поганку.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Голлем

10:15:07 13-10-2025

Дорогой где ты был.
Бегал.
Странно но футболка сухая и совсем не пахнет.
А я от пристава убежал.

  1 Нравится
Ответить
