В Кузбассе мужчина попал в руки приставов, придя на свидание с одной из них

Мужчина сам предложил встретиться в тот же день

09 октября 2025, 21:30, ИА Амител

Судебный пристав / Фото: ГУФССП России по Кемеровской области

В Кузбассе судебные приставы необычным способом разыскали должника. Как сообщили в управлении ФССП, мужчина уклонялся от уплаты долга в размере 100 тысяч рублей и длительное время скрывался. Его дом оказался пустым, а родственники отказывались сообщать информацию о местонахождении.

Сотрудница службы нашла должника через социальные сети и начала переписку от своего имени. Мужчина сам предложил встретиться в тот же день, не подозревая о ее настоящей должности.

На свидание пристав приехала вместе с коллегами. Мужчине вручили требование об оплате задолженности и явке, а также описали имущество для возможного ареста.