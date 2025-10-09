В Кузбассе мужчина попал в руки приставов, придя на свидание с одной из них
Мужчина сам предложил встретиться в тот же день
09 октября 2025, 21:30, ИА Амител
Судебный пристав / Фото: ГУФССП России по Кемеровской области
В Кузбассе судебные приставы необычным способом разыскали должника. Как сообщили в управлении ФССП, мужчина уклонялся от уплаты долга в размере 100 тысяч рублей и длительное время скрывался. Его дом оказался пустым, а родственники отказывались сообщать информацию о местонахождении.
Сотрудница службы нашла должника через социальные сети и начала переписку от своего имени. Мужчина сам предложил встретиться в тот же день, не подозревая о ее настоящей должности.
На свидание пристав приехала вместе с коллегами. Мужчине вручили требование об оплате задолженности и явке, а также описали имущество для возможного ареста.
08:19:52 10-10-2025
Приставы наверное гордятся такой сообразительностью, а по факту какая гадость.
09:39:31 10-10-2025
Гость (08:19:52 10-10-2025) Приставы наверное гордятся такой сообразительностью, а по фа... про акцию "приведи чела на контракт и получи 80тыр" - слышали?
11:04:09 10-10-2025
Подленько.
19:21:27 10-10-2025
Гость (11:04:09 10-10-2025) Подленько.... а долги не возвращать не подленько?
11:10:40 10-10-2025
А по закону работать не? Вообще жесть.
12:23:56 10-10-2025
Иванна (11:10:40 10-10-2025) А по закону работать не? Вообще жесть.... О каком законе вы говорите? Наверно вы живете где-то за бугром?
13:04:24 10-10-2025
Иванна (11:10:40 10-10-2025) А по закону работать не? Вообще жесть.... А что там незаконного? Нет выгоды для себя, для госбюджета, из которого и пенсии тоже платят, и социальные пособии
12:10:18 10-10-2025
А что у пристава не было фоток с формой и на странице не указано место работы?
И в переписке врала о себе?
Вот так захочет познакомится с мужчиной и будет локти грызть, что никто замуж не берет.
Или это такая реклама ФСПП? миленько.
Приходи к нам на свиданку, вы нам долг, а мы поганку.
10:15:07 13-10-2025
Дорогой где ты был.
Бегал.
Странно но футболка сухая и совсем не пахнет.
А я от пристава убежал.