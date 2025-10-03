Российские зумеры массово отказываются выходить на работу из-за панических атак

На российском рынке труда работодатели все чаще сталкиваются с особенностями поколения зумеров

03 октября 2025, 17:30, ИА Амител

Уставшие люди на работе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В России все чаще фиксируют случаи, когда молодые сотрудники из поколения зумеров отказываются выходить на работу, объясняя это плохим психологическим состоянием. Об этом в интервью "Газете.ru" рассказала HR-директор КГ Progress Екатерина Зеленкова.

По ее словам, нередко причиной становится паническая атака или тревожное состояние. «К примеру, ехал в автобусе, столкнулся с панической атакой и не смог приехать», – пояснила Зеленкова.

Если представители старших поколений и миллениалы привыкли "держаться до последнего" и выходить на работу даже в тяжелых условиях, то зумеры делают акцент на ментальном здоровье. Для них приоритетнее сохранить эмоциональное равновесие, чем жертвовать им ради дисциплины.

Зеленкова отмечает, что в таких условиях руководителям важно не столько требовать жесткого подчинения, сколько заинтересовывать молодежь. Если работа будет значимой и увлекательной, мотивация сотрудников заметно возрастает.

Эксперт также подчеркнула, что информационная среда сильно влияет на молодых специалистов: в их кругу стало нормой говорить о психотерапии, выгорании и психологической поддержке. В ближайшие десятилетия именно зумеры будут определять рынок труда, а затем займут руководящие позиции.