"Ростелеком" обеспечит техникумы Алтайского края Wi-Fi и видеонаблюдением

Специалисты "Ростелекома" приступили к монтажу Wi-Fi* и видеонаблюдения в 53 зданиях техникумов и шести школах Алтайского края в рамках реализации федерального проекта "Цифровые платформы в отраслях социальной сферы". Установку проводят в соответствии с новым контрактом, подписанным с Министерством цифрового развития и связи региона. Только в 2025 году цифровая инфраструктура охватит 148 зданий образовательных учреждений на территории края.

Компания обеспечит беспроводным интернетом и системой видеонаблюдения 35 сельских и 18 городских техникумов, что станет важным шагом в создании цифровой образовательной среды в Алтайском крае. Специалисты "Ростелекома" проведут в этих зданиях строительно-монтажные работы, сформируют структурированные кабельные системы, установят телекоммуникационные шкафы и развернут сети Wi-Fi. Также будет размещено IP*-видеонаблюдение с последующим запуском новых услуг.

«Этот федеральный проект направлен на создание комфортной и безопасной среды с помощью современной ИТ-инфраструктуры. Еще одна важная задача – повышение качества обучения за счет доступности онлайн-ресурсов. Большинство техникумов расположены в сельской местности, что обеспечит равные цифровые возможности для студентов из городов и сел», – отметил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

Директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк добавил, строительство ИТ-инфраструктуры в учебных заведениях – важнейшая составляющая формирования современной цифровой образовательной среды.

«За время реализации проекта мы накопили значительный опыт в монтаже, настройке и запуске отечественного телекоммуникационного оборудования. В настоящее время работы ведутся одновременно в 35 районах Алтайского края. После окончания работ все учащиеся и преподаватели получат доступ к защищенной единой цифровой образовательной платформе, контенту и сервисам», – подчеркнул Сергей Лавренюк.

Напомним, что в 2021 и 2022 годах "Ростелеком" уже установил ИТ-инфраструктуру более чем в тысяче образовательных организаций края, а летом 2025 года завершил монтаж видеонаблюдения и Wi-Fi в 89 зданиях школ.

