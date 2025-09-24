"Ростелеком" познакомил барнаульских студентов с ИТ-технологиями и пригласил на работу

Встреча состоялась 19 сентября в барнаульском офисе компании

24 сентября 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFK1Yuex

Экскурсия для студентов / "Ростелеком"

"Ростелеком" провел экскурсию для студентов второго курса Алтайского архитектурно-строительного колледжа. Специалисты провайдера продемонстрировали современное ИТ-оборудование, устроили мастер-класс по сварке оптики и рассказали о преимуществах работы в компании.

Колледж готовит специалистов по востребованным сегодня направлениям "Инфокоммуникационные сети и системы связи" и "Сетевые и системные администраторы". Сотрудничество "Ростелекома" с учебным заведением началось в прошлом году со встречи молодежного совета алтайского подразделения компании со студентами этих специальностей.

«Встреча оказалась очень полезной для студентов. Они увидели, как работает крупная телекоммуникационная компания: узнали, какие системы обеспечивают бесперебойную работу телеком-оборудования, что сварка, например, производится не только большим сварочным аппаратом, но и карманным. Для них такая экскурсия – еще одна возможность понять, какую профессию в будущем выбрать», – рассказал преподаватель КГБПОУ "Алтайский архитектурно-строительный колледж" Сергей Болгов.

Экскурсия для студентов / "Ростелеком"

Начальник станционного цеха Алтайского филиала "Ростелекома" Александр Васильев провел студентов по серверной, которую в компании называют сердцем алтайской связи. В ней находится технологическое оборудование, обслуживающее каналы связи всего региона. Ведущий инженер центра эксплуатации филиала Алексей Жуков продемонстрировал участникам встречи кропотливый процесс сварки оптики. HR*-бизнес-партнер Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Ирина Чуйкова рассказала студентам, какие возможности предлагает компания для молодых людей по обучению, карьерному росту и оплате труда.

«Сотрудникам "Ростелекома" доступны корпоративный онлайн-университет, электронные библиотеки, внешнее обучение, включая вебинары от ведущих российских бизнес-тренеров. А с этого года мы предлагаем всем желающим пройти у нас онлайн-практику. Для этого нужно зайти на сайт программы "Цифровая практика", выбрать один из предложенных проектов, заполнить заявку на оформление практики и дождаться ответа куратора», – отметила Ирина Чуйкова.

Каждый год "Ростелеком" предлагает соискателям несколько тысяч вакансий. Работодатель дает расширенный соцпакет, который включает медицинскую страховку, жилищные и пенсионные программы, выплаты на рождение ребенка и материальную помощь. Компания обеспечивает стабильный доход и удобный график с возможностью удаленной работы.

Вакансии "Ростелекома" можно посмотреть на сайте компании.

*HR ("ЭйчАр")

ПАО Ростелеком

Реклама