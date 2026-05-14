Школа искусств АГИК в Барнауле ведет набор детей от 7 до 12 лет
Юным талантам доступны шесть программ обучения
14 мая 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGLqZww
Алтайский государственный институт культуры (АГИК) приглашает детей от 7 до 12 лет в детскую школу искусств на дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства. Обучение проводят на бесплатной и платной основе.
Какие направления открыты?
Доступно несколько творческих направлений. Среди них — "Хореографическое творчество", "Академическое пение", "Народное пение", "Музыкальные инструменты", "Декоративно-прикладное творчество" и "Дизайн".
Цель обучения — художественно-эстетическое развитие ребенка, раскрытие творческого потенциала, получение исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. Также программы помогают одаренным детям подготовить базу для поступления в учебные заведения с профессиональными программами в области искусства.
Как и когда пройдет отбор?
Индивидуальный отбор детей пройдет 27, 28 и 29 мая 2026 года. Формат зависит от выбранной программы. Для ребят проведут прослушивания, просмотры и показы, чтобы оценить творческие способности и физические данные детей, которые нужны для освоения программы.
Документы принимают до 27 мая 2026 года по адресу: Барнаул, ул. Юрина, 277, аудитория 318.
Подробнее — по телефону 8-913-221-96-26 и на сайте АГИК.
Алтайский государственный институт культуры
Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 66
Тел: +7 (3852) 38-08-35
СайтАлтайский государственный институт культуры
15:51:21 14-05-2026
почему вы не сделали Тыкабельную ссылку-то на сайт отсюда из текста? эх, максимально неудобная статья
15:57:05 14-05-2026
Гость (15:51:21 14-05-2026) почему вы не сделали Тыкабельную ссылку-то на сайт отсюда из... Вы очень невнимательны. "Подробнее — по телефону 8-913-221-96-26 и на сайте АГИК." "на сайте АГИК" и есть ссылка