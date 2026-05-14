Школа искусств АГИК в Барнауле ведет набор детей от 7 до 12 лет

Юным талантам доступны шесть программ обучения

14 мая 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGLqZww

Выступление детей. Пение / Фото: архив АГИК

Алтайский государственный институт культуры (АГИК) приглашает детей от 7 до 12 лет в детскую школу искусств на дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства. Обучение проводят на бесплатной и платной основе.

Какие направления открыты?

Доступно несколько творческих направлений. Среди них — "Хореографическое творчество", "Академическое пение", "Народное пение", "Музыкальные инструменты", "Декоративно-прикладное творчество" и "Дизайн".

Цель обучения — художественно-эстетическое развитие ребенка, раскрытие творческого потенциала, получение исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. Также программы помогают одаренным детям подготовить базу для поступления в учебные заведения с профессиональными программами в области искусства.

Афиша / Фото предоставлено организаторами

Как и когда пройдет отбор?

Индивидуальный отбор детей пройдет 27, 28 и 29 мая 2026 года. Формат зависит от выбранной программы. Для ребят проведут прослушивания, просмотры и показы, чтобы оценить творческие способности и физические данные детей, которые нужны для освоения программы.

Документы принимают до 27 мая 2026 года по адресу: Барнаул, ул. Юрина, 277, аудитория 318.

Подробнее — по телефону 8-913-221-96-26 и на сайте АГИК.

Алтайский государственный институт культуры

Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 66

Тел: +7 (3852) 38-08-35

СайтАлтайский государственный институт культуры

Реклама