Школьник в России играл с огнем и сжег две машины

Мальчик развел костер самостоятельно, после чего пламя перекинулось на авто

03 октября 2025, 15:35, ИА Амител

Последствия пожара / Фото: МЧС России

В Смоленской области одиннадцатилетний ребенок, забавляясь с пламенем, спровоцировал пожар, уничтоживший два автомобиля и мотороллер. Информацию предоставили в пресс-службе МЧС России.

Происшествие случилось на территории частного домовладения в населенном пункте Валутино. По предварительным данным, ученик школы решил развлечься с огнем и запалил костер. Пламя моментально охватило близлежащие транспортные средства, среди которых оказались две машины и скутер. Пожар был быстро ликвидирован прибывшим расчетом, состоящим из семи огнеборцев и двух специализированных машин. В результате инцидента обошлось без жертв.