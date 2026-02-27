27 февраля 2026, 07:00, ИА Амител

Луна над Барнаулом / Фото: amic.ru

Россия может разработать атомную электростанцию для Луны в течение пяти-семи лет, сообщил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук на полях IV Форума будущих технологий. Его слова приводит "Газета.ru".

Российские ученые должны превратить эффективно работающие системы в "суперсовременные системы на новых материалах". Принципы разработки "известны, опробированы". Как отметил Михаил Ковальчук, на данном этапе имеется "некая линейная задача".