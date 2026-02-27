Россия может разработать атомную электростанцию для Луны

Это обещают сделать в течение пяти-семи лет

27 февраля 2026, 07:00, ИА Амител

Луна над Барнаулом / Фото: amic.ru
Россия может разработать атомную электростанцию для Луны в течение пяти-семи лет, сообщил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук на полях IV Форума будущих технологий. Его слова приводит "Газета.ru".

Российские ученые должны превратить эффективно работающие системы в "суперсовременные системы на новых материалах". Принципы разработки "известны, опробированы". Как отметил Михаил Ковальчук, на данном этапе имеется "некая линейная задача".

«Поэтому у меня нет сомнений в том, что мы в обозримый срок сделаем эту атомную станцию первыми: пять-семь лет, идет речь об этом», — заявил он.

Гость

07:08:20 27-02-2026

Может - не может... Не сможет... Бабло сопрут ушлые менеджеры.

Гость

08:01:09 27-02-2026

Гость (07:08:20 27-02-2026) Может - не может... Не сможет... Бабло сопрут ушлые менеджер... Ну ты то знаешь, ты ведь миньеджер из самых ушлых.

Гость

08:51:41 27-02-2026

Гость (08:01:09 27-02-2026) Ну ты то знаешь, ты ведь миньеджер из самых ушлых.... Полностью согласен!!! Шушенская ГЭС, омское метро, космодром Восточный, художественный музей... Что может пойти не так?

Гость

09:17:47 27-02-2026

Гость (08:51:41 27-02-2026) Полностью согласен!!! Шушенская ГЭС, омское метро, космодром... Шушенская работает, с космодрома летают. А худмузей в Барнео или метро в Омске - сугубо дела местных губернаторов. При том же Костюкове в Красноярске метро активно строят, например.

Гость

09:57:00 27-02-2026

Гость (09:17:47 27-02-2026) Шушенская работает, с космодрома летают. А худмузей в Барнео...
То есть проблема ворованных миллиардов с этих проектов вас не волнует? То, что это сказалось на скорости, качестве и безопасности тоже. Вы депутат?

ыть

13:06:57 27-02-2026

Гость (09:57:00 27-02-2026) То есть проблема ворованных миллиардов с этих проектов в... У вас факты есть? Кто, сколько наворовал? Есть? Тогда велком в прокуратуру, следственный комитет. Нет? Тогда вам стоит прикрыть рот, ибо вы не отвечаете за свои слова.

Гость

07:19:11 27-02-2026

А Луне она зачем? Делать судя по заголовку для Луны а не для землян.

Гость

07:23:46 27-02-2026

Может лучше для земли?

Гость

08:02:35 27-02-2026

Гость (07:23:46 27-02-2026) Может лучше для земли?... Для Земли уже есть. Или вы имели в виду землю как почву, раз с маленькой написали? А зачем почве АЭС?

Кхм...

08:36:04 27-02-2026

А ночью, когда темно, полетим на Солнце.

Мимопроходящий

08:38:07 27-02-2026

Чистой воды маниловщина. Давайте еще мост через Герцшпрунг разработаем.

Гость

08:53:21 27-02-2026

Кончились все новости на амик, начался фантазийный сериал. Всем побольше кукурузы "поп-корн"

Гость

09:01:57 27-02-2026

Спроектировать то можно. Только сильно сомневаюсь, что наши туда полетят в скором будущем. А иностранцы нашу покупать не будут, сами сделают. Нафига они будут нам платить деньги, которые сами могут попилить. Так что если наша лунная программа не попрет реактивными темпами, то проект будет лежать на полке.

Гость

09:04:55 27-02-2026

Дороги построили и газ провели к каждому дому в сельской местности..что бы сделать ещё такого?

Афиноген

09:05:09 27-02-2026

Цель и смысл этой затеи?Может её построить на земле ,чтобы она служила людям нашей страны и электроэнергия была самая дешёвая в мире?Или всё равно нас будут обдирать как липку?

Гость

09:09:50 27-02-2026

По планам к 2016 на луне база наша должна была появится, главнокомандующий обещал

Гость

09:14:54 27-02-2026

Гость (09:09:50 27-02-2026) По планам к 2016 на луне база наша должна была появится, гла... Ну ещё раз пообещает. Помню буферную зону обещают с 22 года и до сих пор.

Гость

09:44:30 27-02-2026

Россия может разработать атомную электростанцию для Луны - можно, а зачем? (©автоваз)

Гость

09:50:45 27-02-2026

А отправлять ее на Луну придется наверное с помощью батута, раз он американцам оказался не нужен

Ирина

10:04:18 27-02-2026

Землю загадили, до луны добрались. Не трогайте чистоту!!!

Гость

10:16:17 27-02-2026

Ирина (10:04:18 27-02-2026) Землю загадили, до луны добрались. Не трогайте чистоту!!!...
АЭС самое экологически чистый и эффективный вариант получения энергии из тех, которые используют ископаемое топливо. Для Луны на сегодняшний день теоретически возможны только два долгосрочных варианта: АЭС и солнечные панели.

Гость

13:25:30 27-02-2026

Гость (10:16:17 27-02-2026) АЭС самое экологически чистый и эффективный вариант полу... солнечные панели метеориты расхлещут-атмосферы нетути...

Гость

10:17:24 27-02-2026

Мы в инновационном рейтинге стран-на 60-м месте. Минус 15 позиций за 5 лет. А Китай выдавил Германию из 10-ки... Мож нам на Марс сразу? Луна не наш уровень- мелковато)))

гость

12:53:21 27-02-2026

может разработает, а может и не разработает.

dok_СФ

14:45:00 27-02-2026

гость (12:53:21 27-02-2026) может разработает, а может и не разработает. ... Разработайте печку+ генератор для частного дома без загрузки топлива лет на 50.. (для Сибири полезнее, чем для Луны)

1-й

15:25:13 27-02-2026

Не, не прокатит, провода от луны до земли часто рваться будут, да путаться в них постоянно будут то самолеты, то прочие летательные аппараты.

