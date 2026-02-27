Россия может разработать атомную электростанцию для Луны
Это обещают сделать в течение пяти-семи лет
27 февраля 2026, 07:00, ИА Амител
Луна над Барнаулом / Фото: amic.ru
Россия может разработать атомную электростанцию для Луны в течение пяти-семи лет, сообщил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук на полях IV Форума будущих технологий. Его слова приводит "Газета.ru".
Российские ученые должны превратить эффективно работающие системы в "суперсовременные системы на новых материалах". Принципы разработки "известны, опробированы". Как отметил Михаил Ковальчук, на данном этапе имеется "некая линейная задача".
«Поэтому у меня нет сомнений в том, что мы в обозримый срок сделаем эту атомную станцию первыми: пять-семь лет, идет речь об этом», — заявил он.
07:08:20 27-02-2026
Может - не может... Не сможет... Бабло сопрут ушлые менеджеры.
08:01:09 27-02-2026
Гость (07:08:20 27-02-2026) Может - не может... Не сможет... Бабло сопрут ушлые менеджер... Ну ты то знаешь, ты ведь миньеджер из самых ушлых.
08:51:41 27-02-2026
Гость (08:01:09 27-02-2026) Ну ты то знаешь, ты ведь миньеджер из самых ушлых.... Полностью согласен!!! Шушенская ГЭС, омское метро, космодром Восточный, художественный музей... Что может пойти не так?
09:17:47 27-02-2026
Гость (08:51:41 27-02-2026) Полностью согласен!!! Шушенская ГЭС, омское метро, космодром... Шушенская работает, с космодрома летают. А худмузей в Барнео или метро в Омске - сугубо дела местных губернаторов. При том же Костюкове в Красноярске метро активно строят, например.
09:57:00 27-02-2026
То есть проблема ворованных миллиардов с этих проектов вас не волнует? То, что это сказалось на скорости, качестве и безопасности тоже. Вы депутат?
13:06:57 27-02-2026
Гость (09:57:00 27-02-2026) То есть проблема ворованных миллиардов с этих проектов в... У вас факты есть? Кто, сколько наворовал? Есть? Тогда велком в прокуратуру, следственный комитет. Нет? Тогда вам стоит прикрыть рот, ибо вы не отвечаете за свои слова.
07:19:11 27-02-2026
А Луне она зачем? Делать судя по заголовку для Луны а не для землян.
07:23:46 27-02-2026
Может лучше для земли?
08:02:35 27-02-2026
Гость (07:23:46 27-02-2026) Может лучше для земли?... Для Земли уже есть. Или вы имели в виду землю как почву, раз с маленькой написали? А зачем почве АЭС?
08:36:04 27-02-2026
А ночью, когда темно, полетим на Солнце.
08:38:07 27-02-2026
Чистой воды маниловщина. Давайте еще мост через Герцшпрунг разработаем.
08:53:21 27-02-2026
Кончились все новости на амик, начался фантазийный сериал. Всем побольше кукурузы "поп-корн"
09:01:57 27-02-2026
Спроектировать то можно. Только сильно сомневаюсь, что наши туда полетят в скором будущем. А иностранцы нашу покупать не будут, сами сделают. Нафига они будут нам платить деньги, которые сами могут попилить. Так что если наша лунная программа не попрет реактивными темпами, то проект будет лежать на полке.
09:04:55 27-02-2026
Дороги построили и газ провели к каждому дому в сельской местности..что бы сделать ещё такого?
09:05:09 27-02-2026
Цель и смысл этой затеи?Может её построить на земле ,чтобы она служила людям нашей страны и электроэнергия была самая дешёвая в мире?Или всё равно нас будут обдирать как липку?
09:09:50 27-02-2026
По планам к 2016 на луне база наша должна была появится, главнокомандующий обещал
09:14:54 27-02-2026
Гость (09:09:50 27-02-2026) По планам к 2016 на луне база наша должна была появится, гла... Ну ещё раз пообещает. Помню буферную зону обещают с 22 года и до сих пор.
09:44:30 27-02-2026
Россия может разработать атомную электростанцию для Луны - можно, а зачем? (©автоваз)
09:50:45 27-02-2026
А отправлять ее на Луну придется наверное с помощью батута, раз он американцам оказался не нужен
10:04:18 27-02-2026
Землю загадили, до луны добрались. Не трогайте чистоту!!!
10:16:17 27-02-2026
АЭС самое экологически чистый и эффективный вариант получения энергии из тех, которые используют ископаемое топливо. Для Луны на сегодняшний день теоретически возможны только два долгосрочных варианта: АЭС и солнечные панели.
13:25:30 27-02-2026
Гость (10:16:17 27-02-2026) АЭС самое экологически чистый и эффективный вариант полу... солнечные панели метеориты расхлещут-атмосферы нетути...
10:17:24 27-02-2026
Мы в инновационном рейтинге стран-на 60-м месте. Минус 15 позиций за 5 лет. А Китай выдавил Германию из 10-ки... Мож нам на Марс сразу? Луна не наш уровень- мелковато)))
12:53:21 27-02-2026
может разработает, а может и не разработает.
14:45:00 27-02-2026
гость (12:53:21 27-02-2026) может разработает, а может и не разработает. ... Разработайте печку+ генератор для частного дома без загрузки топлива лет на 50.. (для Сибири полезнее, чем для Луны)
15:25:13 27-02-2026
Не, не прокатит, провода от луны до земли часто рваться будут, да путаться в них постоянно будут то самолеты, то прочие летательные аппараты.