Открытие первого отеля на Луне планируют на 2032 год
Гостиницу будут возводить не из материалов, доставленных с Земли
14 января 2026, 09:45, ИА Амител
Первый отель на Луне может принять гостей уже в 2032 году, при этом бронирование номеров открыто заранее – стоимость размещения составляет около одного миллиона долларов. О планах по созданию необычного объекта сообщил американский стартап GRU Space.
Строительство гостиницы компания намерена начать в 2029 году. Проект разрабатывает молодой предприниматель, которому сейчас 22 года. Предполагается, что отель будет возводиться не из материалов, доставленных с Земли, а из лунного грунта. Для этого планируется использовать роботизированные системы, которые смогут работать в условиях космоса без участия человека.
Лунный реголит, по замыслу разработчиков, должен обеспечить защиту здания от радиации, резких перепадов температур и микрометеоритов. Это позволит создать относительно безопасное пространство для длительного пребывания людей на поверхности Луны.
Создатели проекта ориентируются на узкую, но платежеспособную аудиторию. В первую очередь это люди, уже имеющие опыт космических полетов, а также любители экстремальной экзотики, в том числе те, кто рассматривает возможность провести, например, медовый месяц на Луне.
10:27:37 14-01-2026
А какое дело нам до этого?
10:44:31 14-01-2026
Гость (10:27:37 14-01-2026) А какое дело нам до этого?... Представьте недалёкое будущее, лунный пейзаж, шикарный отель где-то в кратере моря спокойствия, космические туристы в скафандрах неловко передвигаются по поверхности спутника.
И тут вдруг БАБАХ!!!!
Пыль, дым - это в рамках реализации лунной программы Роскосмоса луноход осуществил посадку сразу в грунтовые породы
11:21:03 14-01-2026
Гость (10:27:37 14-01-2026) А какое дело нам до этого?... Верим или не верим! Я не верю, Мадуро ещё не определили.
11:13:31 14-01-2026
"Проект разрабатывает молодой предприниматель, которому сейчас 22 года. "
Помнится, одна такая молодая стартаперша обещала анализ на все болезни по одной капле крови. Кто-то ей даже поверил и вложил кучу бабла. Итог был предсказуем заранее...
22:03:24 14-01-2026
Странно,что не наши сказочники предложили.