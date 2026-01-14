Открытие первого отеля на Луне планируют на 2032 год

Гостиницу будут возводить не из материалов, доставленных с Земли

Первый отель на Луне может принять гостей уже в 2032 году, при этом бронирование номеров открыто заранее – стоимость размещения составляет около одного миллиона долларов. О планах по созданию необычного объекта сообщил американский стартап GRU Space.

Строительство гостиницы компания намерена начать в 2029 году. Проект разрабатывает молодой предприниматель, которому сейчас 22 года. Предполагается, что отель будет возводиться не из материалов, доставленных с Земли, а из лунного грунта. Для этого планируется использовать роботизированные системы, которые смогут работать в условиях космоса без участия человека.

Лунный реголит, по замыслу разработчиков, должен обеспечить защиту здания от радиации, резких перепадов температур и микрометеоритов. Это позволит создать относительно безопасное пространство для длительного пребывания людей на поверхности Луны.

Создатели проекта ориентируются на узкую, но платежеспособную аудиторию. В первую очередь это люди, уже имеющие опыт космических полетов, а также любители экстремальной экзотики, в том числе те, кто рассматривает возможность провести, например, медовый месяц на Луне.

