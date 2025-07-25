Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей: главное к этому часу
25 июля Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с его эскалацией
25 июля 2025, 10:40, ИА Амител
На границе Таиланда и Камбоджи 24 июля в 03:45 по московскому времени произошла эскалация боестолкновений между войсками двух стран. Она началась с перестрелки военнослужащих на спорном участке. Об этом сообщает РИА Новости.
Стороны воздерживались от военной эскалации конфликта с 28 мая. Тогда в перестрелке во взаимно оговоренной нейтральной зоне погиб камбоджийский военный.
Таиландские СМИ со ссылкой на военнослужащих сообщили, что 24 июля в районе границы с Камбоджей появился разведывательный беспилотник. После к внешнему периметру расположения подошли военные сухопутных войск Камбоджи, вооруженные автоматическим оружием и ручными гранатометами. Через час с камбоджийской стороны был открыт огонь из артиллерии по таиландскому подразделению.
- Боестолкновения Таиланда с Камбоджей происходили по меньшей мере в шести локациях.
- Таиланд закрыл все пограничные пункты на границе с Камбоджей.
- По данным таиландского Минздрава, при атаках погибли 11 гражданских.
- Снаряды прилетели по пяти больницам Таиланда, а также по заправке и магазину.
- Из таиландских провинцией Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани эвакуировали жителей.
- Власти Камбоджи возложили ответственность за эскалацию на Таиланд.
- Сейчас в Таиланде находятся около 24 тысяч российских туристов, несколько десятков могут быть в Камбодже.
- Обращений в посольства от граждан РФ в связи с боестолкновениями не поступало.
- Таиланд обвинил Камбоджу в нанесении ударов без выбора целей.
- Минздрав Таиланда объявил срочный сбор донорской крови для больниц в провинциях, граничащих с Камбоджей.
- 25 июля в 22:00 по московскому времени Совбез ООН проведет закрытое экстренное заседание по теме произошедшей эскалации.
Территориальные проблемы достались двум государствам от колониального Французского Индокитая. В 1907 году Таиланд завершил с ним демаркацию границ. В силу труднодоступности ряд участков остался без внимания французской стороны. С 1953 года, когда Камбоджа обрела независимость от Франции, они стали предметом территориального спора.
10:51:10 25-07-2025
Ну вот и началось. Ящик Пандоры открыт, сейчас начнется множество малых конфликтов по всему миру. Начало действовать право силы, все спорные вопросы будут так решаться. Граждане соотечественники, сидите дома - целее будете.
11:28:48 25-07-2025
Гость (10:51:10 25-07-2025) Ну вот и началось. Ящик Пандоры открыт, сейчас начнется множ... Пффффф, что началось то? Кучка папуасов на границе навела суету, а депутаты уже Третью Мировую Войну обсуждают.
Пошумят и успокоятся. Джунгли они в ЮВА джунгли. Там у макак всегда так, что уж про людей говорить.
11:32:11 25-07-2025
Гость (10:51:10 25-07-2025) ... сидите дома - целее будете... Наоборот, сейчас цены на отдых там упадут, и надо ехать отдыхать по дешману.
13:00:20 25-07-2025
Гость (10:51:10 25-07-2025) Ну вот и началось. Ящик Пандоры открыт, сейчас начнется множ... в смысле, дома целее? в Сочи, Курске, Казани и далее везде жители так не считают. Или вы к барнаульцам обратились? так иркутяне тоже имеют что сказать
14:08:36 25-07-2025
Гость (13:00:20 25-07-2025) в смысле, дома целее? в Сочи, Курске, Казани и далее везде ж...
как минимум возьни с вашим вывозом из-за рубежа не будет, да и медицинская помощь у нас лучше. не дай бог, конечно
10:54:25 25-07-2025
Туристы могут свалить
11:43:02 25-07-2025
Гость (10:54:25 25-07-2025) Туристы могут свалить... Мы несколько лет назад из Таиланда через приграничный Пойпет в Камбоджу ездили, в Ангкор Ват.
Туристов целыми автобусами из Таиланда возят. С ночевками.
Полагаю что российских туристов там сотни.
11:22:52 25-07-2025
Эти окаянные президенты Франции. Что 1907-го года, что 1953-его.
11:46:50 25-07-2025
Гость (11:22:52 25-07-2025) Эти окаянные президенты Франции. Что 1907-го года, что 1953-... Да, для тех кто не знает, французы в колониальные времена прочертили границу абы как, так что камдоджийская территория частично оказалась в Таиланде. С тех пор уже 100 с лишним лет там территориальный спор и периодические замесы.
Не только англичанка много горя принесла своими колониальными войнами, но и лягушатники. Они там все политические психопаты. Франция, напомню, с наибольшим энтузиазмом в первых рядах бомбила Ливию.
12:01:57 25-07-2025
Сейчас в Таиланде находятся около 24 тысяч российских туристов, несколько десятков могут быть в Камбодже.
***************
По Таиланду РСЗО лупят вместо салюта!
16:06:19 25-07-2025
Гость (12:01:57 25-07-2025) Сейчас в Таиланде находятся около 24 тысяч российских турист... не по Пхукету и Патайе.
16:19:37 25-07-2025
Тайцы все придурошные. ну многие. Поздоровался на китайском - все. орет уходит руками машет...проблемные