25 июля Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с его эскалацией

25 июля 2025, 10:40, ИА Амител

Обстановка на границе Таиланда и Камбоджи / Фото: кадр из видео Shot

На границе Таиланда и Камбоджи 24 июля в 03:45 по московскому времени произошла эскалация боестолкновений между войсками двух стран. Она началась с перестрелки военнослужащих на спорном участке. Об этом сообщает РИА Новости.

Стороны воздерживались от военной эскалации конфликта с 28 мая. Тогда в перестрелке во взаимно оговоренной нейтральной зоне погиб камбоджийский военный.

Таиландские СМИ со ссылкой на военнослужащих сообщили, что 24 июля в районе границы с Камбоджей появился разведывательный беспилотник. После к внешнему периметру расположения подошли военные сухопутных войск Камбоджи, вооруженные автоматическим оружием и ручными гранатометами. Через час с камбоджийской стороны был открыт огонь из артиллерии по таиландскому подразделению.

Главное к этому часу

Боестолкновения Таиланда с Камбоджей происходили по меньшей мере в шести локациях.

Таиланд закрыл все пограничные пункты на границе с Камбоджей.

По данным таиландского Минздрава, при атаках погибли 11 гражданских.

Снаряды прилетели по пяти больницам Таиланда, а также по заправке и магазину.

Из таиландских провинцией Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани эвакуировали жителей.

Власти Камбоджи возложили ответственность за эскалацию на Таиланд.

Сейчас в Таиланде находятся около 24 тысяч российских туристов, несколько десятков могут быть в Камбодже.

Обращений в посольства от граждан РФ в связи с боестолкновениями не поступало.

Таиланд обвинил Камбоджу в нанесении ударов без выбора целей.

Минздрав Таиланда объявил срочный сбор донорской крови для больниц в провинциях, граничащих с Камбоджей.

25 июля в 22:00 по московскому времени Совбез ООН проведет закрытое экстренное заседание по теме произошедшей эскалации.

Территориальные проблемы достались двум государствам от колониального Французского Индокитая. В 1907 году Таиланд завершил с ним демаркацию границ. В силу труднодоступности ряд участков остался без внимания французской стороны. С 1953 года, когда Камбоджа обрела независимость от Франции, они стали предметом территориального спора.