Камбоджа и Таиланд договорились о безоговорочном прекращении огня
Страны достигли перемирия благодаря посредничеству Трампа
27 июля 2025, 12:45, ИА Амител
Таиланд и Камбоджа договорились о немедленном и безоговорочном прекращении огня. Перемирия страны достигли благодаря прямому посредничеству президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети премьер-министра Камбоджи Хуна Манета.
Вечером 26 июля между Трампом и Манетом состоялся телефонный разговор. Со слов премьера Камбоджи, американский лидер был серьезно обеспокоен из-за человеческих жертв конфликта, а также подтвердил свою приверженность миру.
Манет же заявил американскому лидеру, что Пномпень согласен с предложением о немедленном и безоговорочном прекращении огня между силами Камбоджи и Таиланда.
Также Трамп поговорил с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхамом Вечаячаем. После этого он сообщил Хуну Манету, что таиландское правительство также согласилось с предложением прекратить огонь.
Напомним, на границе Таиланда и Камбоджи 24 июля в 03:45 по московскому времени произошла эскалация боестолкновений между войсками двух стран. Она началась с перестрелки военнослужащих на спорном участке.
Стороны воздерживались от военной эскалации конфликта с 28 мая. Тогда в перестрелке во взаимно оговоренной нейтральной зоне погиб камбоджийский военный.
21:59:25 27-07-2025
Вот и славно трамп-пам-пам.
08:30:31 28-07-2025
В патайю ехать, а они вона че устроили)
10:33:40 28-07-2025
Лука Ы (08:30:31 28-07-2025) В патайю ехать, а они вона че устроили)... так закончили уже. Езжай спокойно