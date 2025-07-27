Камбоджа и Таиланд договорились о безоговорочном прекращении огня

Страны достигли перемирия благодаря посредничеству Трампа

27 июля 2025, 12:45, ИА Амител

Обстановка на границе Камбоджи и Таиланда 24 июля 2025 года / Фото: Shot

Таиланд и Камбоджа договорились о немедленном и безоговорочном прекращении огня. Перемирия страны достигли благодаря прямому посредничеству президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети премьер-министра Камбоджи Хуна Манета.

Вечером 26 июля между Трампом и Манетом состоялся телефонный разговор. Со слов премьера Камбоджи, американский лидер был серьезно обеспокоен из-за человеческих жертв конфликта, а также подтвердил свою приверженность миру.

Манет же заявил американскому лидеру, что Пномпень согласен с предложением о немедленном и безоговорочном прекращении огня между силами Камбоджи и Таиланда.

Также Трамп поговорил с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхамом Вечаячаем. После этого он сообщил Хуну Манету, что таиландское правительство также согласилось с предложением прекратить огонь.

Напомним, на границе Таиланда и Камбоджи 24 июля в 03:45 по московскому времени произошла эскалация боестолкновений между войсками двух стран. Она началась с перестрелки военнослужащих на спорном участке.

Стороны воздерживались от военной эскалации конфликта с 28 мая. Тогда в перестрелке во взаимно оговоренной нейтральной зоне погиб камбоджийский военный.