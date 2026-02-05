Такой день. Задержание двух депутатов АКЗС и проверка роста цен на хлеб

О главных событиях региона за 5 февраля

05 февраля 2026, 23:58, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Алтайском крае депутатов АКЗС Андрея Чернобая и Юрия Кропотина, представляющих в Заксобрании КПРФ, подозревают в мошенничестве. Народных избранников задержали в четверг утром, 5 февраля. Прошли обыски. Также, как уточнялось, задержаны некоторые активные коммунисты. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

Алтайское управление Федеральной антимонопольной службы начало проверку обоснованности цен на хлеб и хлебобулочные изделия в регионе. Расследование проводится по поручению центрального аппарата ФАС России. Специалисты изучат финансово-экономические показатели местных производителей и сбытовых сетей за 2025 год. Если анализ выявит признаки необоснованного завышения цен или сговора, антимонопольная служба примет меры реагирования.

В Алтайском крае зафиксирован уже десятый с начала 2026 года случай бешенства. На этот раз заболевание обнаружили в селе Бураново Калманского района — на территории личного подсобного хозяйства. В населенном пункте введены стандартные ограничительные меры. Их снимут лишь через 60 дней после того, как будут устранены животные, подозреваемые в заражении бешенством, и туши зверей с подтвержденным диагнозом.

Проезд по межгородскому маршруту № 205 Новоалтайск — Барнаул подорожает с 18 февраля 2026 года. Стоимость поездки вырастет на 10 рублей — с 75 до 85 рублей. После изменения тарифа дорога туда и обратно обойдется пассажирам уже в 170 рублей. Новость вызвала резонанс среди жителей Новоалтайска, многие из которых регулярно ездят в Барнаул на работу.