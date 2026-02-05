НОВОСТИОбщество

Антимонопольщики начали проверку роста цен на хлеб в Алтайском крае

Специалисты изучат финансово-экономические показатели местных производителей и сбытовых сетей за 2025 год

05 февраля 2026, 12:47, ИА Амител

Алтайское управление Федеральной антимонопольной службы начало проверку обоснованности цен на хлеб и хлебобулочные изделия в регионе. Расследование проводится по поручению центрального аппарата ФАС России.

Если анализ выявит признаки необоснованного завышения цен или сговора, антимонопольная служба примет меры реагирования.

Поводом для проверки стало заметное опережение роста цен на хлеб по сравнению с общей инфляцией. По итогам 2025 года инфляция в Алтайском крае составила 6,09% (минимальный показатель за пять лет), в то время как стоимость хлеба и хлебобулочных изделий за тот же период выросла на 9,51%.

Гость

12:58:08 05-02-2026

Я уже лет 5 назад заметил, что хлеб не очень то дешевый

Гость

13:01:55 05-02-2026

Я также заметил, что хлеб начали делать из откровенного... Более-менее вкусный хлеб был в бумажных пакетах, но и тот куда-то исчез.

Олег

13:08:57 05-02-2026

Качество хлеба отвратительное. Сроки хранения не соблюдаются. Чёрствый, старый.

Гость

20:23:14 05-02-2026

Олег (13:08:57 05-02-2026) Качество хлеба отвратительное. Сроки хранения не соблюдаются... Хлеб на заводах произведен на 1-2 суток раньше чем вы видите "дату изготовления".
Неоднократно покупал хлеб, особенно часто это вечером, с завтрашней датой изготовления.

Гость

13:11:01 05-02-2026

Лучше бы начали проверку роста цен на электроэнергию или они думают хлеб производят в темноте и в ручную.

Гость

13:11:27 05-02-2026

Лучше бы коммунальшиков проверили, обоснованность роста тарифов непомерный!

Гость

13:15:07 05-02-2026

Хорошо что в стране появились антимонопольщики по хлебу...

Олег

13:28:43 05-02-2026

Цена на электроэнергию завышена в 4 раза, а на отопление в 8 раз.
Нормативы занижены

Гость

13:49:15 05-02-2026

А в обще кто то есть смотрящий в городе - ни общ.транспорта ни медицины ни хлеба ни зарплаты это уже за па ...ло

Гость

16:20:55 05-02-2026

Гость (13:49:15 05-02-2026) А в обще кто то есть смотрящий в городе - ни общ.транспорта ... При чем здесь город, так вся страна живёт кроме Москвы.

Гость

23:02:35 05-02-2026

Да-да, налоги влупили, тарифы влупили, а что-то ждем дешевое? Однако...

