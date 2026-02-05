Антимонопольщики начали проверку роста цен на хлеб в Алтайском крае
05 февраля 2026, 12:47, ИА Амител
Алтайское управление Федеральной антимонопольной службы начало проверку обоснованности цен на хлеб и хлебобулочные изделия в регионе. Расследование проводится по поручению центрального аппарата ФАС России.
Специалисты изучат финансово-экономические показатели местных производителей и сбытовых сетей за 2025 год.
Если анализ выявит признаки необоснованного завышения цен или сговора, антимонопольная служба примет меры реагирования.
Поводом для проверки стало заметное опережение роста цен на хлеб по сравнению с общей инфляцией. По итогам 2025 года инфляция в Алтайском крае составила 6,09% (минимальный показатель за пять лет), в то время как стоимость хлеба и хлебобулочных изделий за тот же период выросла на 9,51%.
12:58:08 05-02-2026
Я уже лет 5 назад заметил, что хлеб не очень то дешевый
13:01:55 05-02-2026
Я также заметил, что хлеб начали делать из откровенного... Более-менее вкусный хлеб был в бумажных пакетах, но и тот куда-то исчез.
13:08:57 05-02-2026
Качество хлеба отвратительное. Сроки хранения не соблюдаются. Чёрствый, старый.
20:23:14 05-02-2026
Олег (13:08:57 05-02-2026) Качество хлеба отвратительное. Сроки хранения не соблюдаются... Хлеб на заводах произведен на 1-2 суток раньше чем вы видите "дату изготовления".
Неоднократно покупал хлеб, особенно часто это вечером, с завтрашней датой изготовления.
13:11:01 05-02-2026
Лучше бы начали проверку роста цен на электроэнергию или они думают хлеб производят в темноте и в ручную.
13:11:27 05-02-2026
Лучше бы коммунальшиков проверили, обоснованность роста тарифов непомерный!
13:15:07 05-02-2026
Хорошо что в стране появились антимонопольщики по хлебу...
13:28:43 05-02-2026
Цена на электроэнергию завышена в 4 раза, а на отопление в 8 раз.
Нормативы занижены
13:49:15 05-02-2026
А в обще кто то есть смотрящий в городе - ни общ.транспорта ни медицины ни хлеба ни зарплаты это уже за па ...ло
16:20:55 05-02-2026
Гость (13:49:15 05-02-2026) А в обще кто то есть смотрящий в городе - ни общ.транспорта ... При чем здесь город, так вся страна живёт кроме Москвы.
23:02:35 05-02-2026
Да-да, налоги влупили, тарифы влупили, а что-то ждем дешевое? Однако...