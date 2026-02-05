Антимонопольщики начали проверку роста цен на хлеб в Алтайском крае

Специалисты изучат финансово-экономические показатели местных производителей и сбытовых сетей за 2025 год

05 февраля 2026, 12:47, ИА Амител

Хлеб / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Алтайское управление Федеральной антимонопольной службы начало проверку обоснованности цен на хлеб и хлебобулочные изделия в регионе. Расследование проводится по поручению центрального аппарата ФАС России.

Специалисты изучат финансово-экономические показатели местных производителей и сбытовых сетей за 2025 год.

Если анализ выявит признаки необоснованного завышения цен или сговора, антимонопольная служба примет меры реагирования.

Поводом для проверки стало заметное опережение роста цен на хлеб по сравнению с общей инфляцией. По итогам 2025 года инфляция в Алтайском крае составила 6,09% (минимальный показатель за пять лет), в то время как стоимость хлеба и хлебобулочных изделий за тот же период выросла на 9,51%.